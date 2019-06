La directora del colegio desconocía las vejaciones a la niña con autismo

La directora del colegio de Dos Hermanas donde unos padres han denunciado presuntas vejaciones a su hija de siete años con autismo ha negado hoy conocer los hechos, durante la declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad sevillana.

En la jornada de hoy ha comparecido tanto la directora como una logopeda del colegio también denunciada por los padres, en una declaración de la que no han trascendido sus detalles, tras recordar la juez a las partes la necesidad de preservar todo el proceso al haber una menor implicada en el mismo.

La logopeda se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, que ejerce el abogado sevillano Javier Jaenes en representación de los padres, y sólo ha respondido a su defensa y a la juez.

La declaración de ambas se ha prolongado por espacio de cuatro horas, hasta las tres de la tarde, y la juez ha decidido suspender la misma y citar en los próximos días a dos maestras también denunciadas, que estaba previsto que declarasen este viernes.

Por su parte, los padres de la niña declararon este jueves y ratificaron la denuncia "con total contundencia y firmeza", además de ampliarla ante la magistrada.

Los padres de la menor han denunciado "el trato vejatorio, la violencia psíquica continuada y la dejación de funciones" por parte de tres trabajadoras y la directora del colegio, según su abogado.

"Esto no debe quedar en agua de borrajas", ha advertido el letrado, que no ha dado muchos detalles porque la víctima "es una menor y está especialmente protegida" y "el sumario no es secreto, pero sí reservado", por lo que "no puede trascender más de lo que consta en los autos".

"Son cinco o seis horas de grabaciones y empezamos a detallar algunos aspectos, pero no podemos revelar una línea de defensa", ha agregado Jaenes, quien en todo caso ha mantenido que las denunciadas "no deben estar al mando de niños y formando a nuestros hijos", por lo que su objetivo será "acreditar que hay un reproche penal" a su actuación.