Mensajes de odio y amenazas a dos policías locales de Dos Hermanas a través de las redes sociales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dos Hermanas a un varón de 21 años de edad, por su presunta participación en un delito de odio, calumnias y amenazas. El arrestado actuaba a través de una conocida red social, donde, a través de sus comentarios, iba elevando de tono con amenazantes dirigidos contra dos policías locales de la localidad nazarena, "promoviendo de esta forma entre sus seguidores, el odio y la intolerancia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general", expone el Cuerpo de Seguridad a través de un comunicado.

El punto de partida de esta investigación de dio través de diversas publicaciones realizadas por el arrestado mediante su perfil en redes sociales a raíz de la detención efectuada de otra persona días antes tras saltarse un control establecido por Policía Local. Las contenidos publicados difundían "mensajes de odio y amenazas" a los agentes e iban "acompañados de simbología de muerte", afirma la Policía Nacional.

La detención ha sido llevada a cabo por la Brigada Local de Información de la Comisaría de Dos Hermanas, quienes tras varias gestiones lograron identificar al usuario del perfil de dicha red social, para seguidamente ser localizado y detenido.

La Policía Nacional aprovecha para recordar a los ciudadanos cómo denunciar o identificar un delito de odio. Para ello enumero un total de una serie de pautas e invita a la denuncia de todas estas prácticas. Por un lado, la Polcía Nacional destaca que se estará comiendo un delito de odio cuando una persona se muestre hostil hacia otra por su raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad, ha cometido un delito de odio. También señala que los insultos racistas o xenófobos pueden ser considerados delito. Por otro lado, anima a los ciudadanos a no permanecer indiferente ante estas situaciones, ni sentir miedo a denunciar lo antes posible. Invita a no obviar los mensajes u ofensas recibidas en tu perfil de redes sociales, tu correo electrónico o tu teléfono móvil, así como, una vez sea interpuesta una denuncia, no se omitan las palabras concretas y comentarios dichos por el autor. También recuerda a los ciudadanos no olvidar contar a la Policía o a la Guardia Civil todo lo que creas que es importante (símbolos, anagramas, tatuajes, vestimenta del autor, testigos de los hechos, etc.). "Sea lo que sea", concluye el comunicado de la Policía Nacional.