Transportes licita por 45,1 millones el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero

Recreación virtual de la pasarela peatonal y ciclista sobre el nuevo tramo de la SE-40.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de obras del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, con un presupuesto de 45,1 millones de euros (IVA incluido). Próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación de este contrato, que ha sido previamente autorizado por el Consejo de Ministros.

Esta actuación es la primera derivada del proyecto de trazado entre Dos Hermanas y Coria del Río de la SE-40 por más de 688 millones de euros, que ya ha sido aprobado.

Dada la envergadura y complejidad del trazado, su ejecución se ha estructurado en tres fases diferenciadas con el fin de optimizar su desarrollo:

Fase 1 : corresponde al tramo comprendido entre Dos Hermanas (en el enlace ya existente entre la A-4 Sur y la propia SE-40) y el (futuro) enlace de El Copero, que se construirá en el marco del presente contrato licitado.

: corresponde al tramo comprendido entre Dos Hermanas (en el enlace ya existente entre la A-4 Sur y la propia SE-40) y el (futuro) enlace de El Copero, que se construirá en el marco del presente contrato licitado. Fase 2 : correspondiente al tramo que discurre entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058, que dará servicio a los municipios de Palomares y Coria del Río.

: correspondiente al tramo que discurre entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058, que dará servicio a los municipios de Palomares y Coria del Río. Fase 3: Corredor verde. Se trata de un gran parque periurbano y corredor ecológico que se extenderá sobre los ríos Guadalquivir y Guadaíra. Se configurará un entorno natural de referencia entre Coria del Río y Dos Hermanas, destinado al disfrute ciudadano y a actividades de ocio en plena naturaleza.

Dos Hermanas-El Copero

El nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro Enlace de El Copero tendrá una longitud de 1,2 kilómetros y es contiguo al tramo ya en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-376) y Dos Hermanas (A-4). Por otra parte, conectará con el futuro tramo de la fase 2 (entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058).

La sección transversal tipo tronco de la autovía estará compuesta en su mayor parte de dos calzadas con cinco carriles (cuatro habilitados al tráfico y uno cebreado, desde el punto kilométrico 0 al 1+104); y de cuatro carriles en los 100 metros finales (entre los puntos kilométricos 1+104 y 1+210).

El tramo dispondrá de un enlace tipo diamante con pesas para el acceso desde la SE-40 a la Base Militar de El Copero y al Puerto de Sevilla. Incluirá la restitución del vaciadero del Puerto.

Se han previsto las siguientes estructuras:

Dos viaductos de unos 40 metros de longitud para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir.

para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir. Un paso inferior de 66 metros de longitud .

. Una pasarela peatonal con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista.

con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista. Tres muros: uno de 8,67 metros de altura y los otros dos con alturas variables entre 8,68 metros y 7,98 metros y entre 9,93 metros y 9,84 metros.

Por otra parte, se finalizará el viaducto de la SE-40 sobre el Guadaíra aguas abajo, ejecutado en parte en las obras del tramo anexo entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.

Movilidad sostenible y digitalización

Teniendo en cuenta las actuaciones previstas, tanto la pasarela como el paso inferior forman parte de la red de itinerarios ciclistas y peatonales. En el marco de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, se han previsto actuaciones específicas orientadas a favorecer los desplazamientos activos y a reforzar la intermodalidad.

Según el Miniterio de Transportes, la movilidad sostenible no sólo contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, sino que también incrementa la seguridad vial, facilita los desplazamientos cotidianos y mejora la calidad de vida de la ciudadanía, al situar a las personas, incluidos los colectivos más vulnerables, en el centro del diseño de las infraestructuras públicas.

Con este enfoque, la actuación prevé una red de itinerarios ciclistas y peatonales que garantiza´ra la continuidad de los recorridos existentes y fortalecerá la conexión entre distintos núcleos urbanos y espacios naturales. En concreto, el proyecto de construcción define tres tramos de vía ciclista e itinerario peatonal:

Reposición del itinerario ciclista y peatonal en la margen izquierda del río Guadaíra, mediante una pasarela sobre la SE-40 .

. Reposición del itinerario ciclista y peatonal en la margen derecha del río Guadaíra, integrado en el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla , a través de un paso inferior bajo la plataforma de la SE-40 .

, a través de un . Conexión peatonal y ciclista entre la margen derecha del río Guadaíra y el futuro itinerario de cruce sobre el río Guadalquivir, que enlazará el acceso al Polígono Industrial La Isla con la glorieta sur del enlace de El Copero. Quedará preparado para su futura prolongación hacia Coria del Río. Este tramo discurre adosado a la calzada del vial de reposición sur de acceso a El Copero.

Por último y en el marco de la transformación digital que está llevando a cabo la Dirección General de Carreteras, y en base al Plan de implementación BIM de la AGE aprobado en julio de 2023, el proyecto constructivo ha sido desarrollado utilizando la metodología BIM, que permite centralizar la información del proyecto en un modelo digital desarrollado por todos los agentes intervinientes. Por tanto, se mejora la coordinación, la eficiencia y la toma de decisiones.