Autorizada la licitación por 37,2 millones de euros las obras del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro Enlace de El Copero

Virtualización de la incorporación de senda peatonal adosada a la reposición de la carretera de El Copero Sur

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar el contrato de obras del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el Enlace de El Copero, por un valor estimado de 37,2 millones de euros (IVA no incluido).

Dada la envergadura del proyecto de trazado aprobado para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Palomares y Coria del Río, su ejecución se ha estructurado en tres fases diferenciadas con el fin de optimizar su desarrollo. En concreto, la actuación relativa a las obras del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro enlace de El Copero, autorizadas a licitar, corresponden a la primera fase, y es la ejecución del tramo comprendido entre Dos Hermanas (en el enlace ya existente entre la A-4 Sur y la propia SE-40) y el futuro Enlace de El Copero, que se construirá en el marco del presente contrato.

Por otro lado, la fase 2 es la correspondiente al tramo que discurre entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058, dando servicio a los municipios de Palomares y Coria del Río. La última parte es la ejecución del Corredor verde. Se trata de un gran parque periurbano y corredor ecológico que se extenderá sobre los ríos Guadalquivir y Guadaíra, configurando un entorno natural de referencia entre Coria del Río y Dos Hermanas, destinado al disfrute ciudadano y a actividades de ocio en plena naturaleza.

Tramo Dos Hermanas - Enlace de El Copero

El nuevo tramo tendrá una longitud de 1,2 kilómetros y es contiguo al tramo ya en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-376) y Dos Hermanas (A-4). Por otra parte, conectará con el futuro tramo de la fase 2 (entre El Copero y la conexión con la A-8058).

La sección transversal tipo del tronco de la autovía estará compuesta en su mayor parte de dos calzadas con cinco carriles (cuatro habilitados al tráfico y uno cebreado) desde el kilómetro 0 al 1+104; y de cuatro carriles en los 100 metros finales, es decir, entre los puntos kilométricos 1+104 y 1+210.

El tramo dispondrá de un enlace tipo diamante con pesas para el acceso desde la SE-40 a la Base Militar de El Copero y al Puerto de Sevilla, incluyendo además la restitución del vaciadero del puerto.

Aquí habrá dos viaductos de unos 40 metros de longitud para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir, un paso inferior de 66 metros de longitud, una pasarela peatonal con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista, y tres muros: uno de 8,67 metros de altura y los otros dos con alturas variables entre 8,68 metros y 7,98 metros y entre 9,93 metros y 9,84 metros.

Tanto la pasarela como el paso inferior forman parte de la red de itinerarios ciclistas y peatonales, alineada con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio.

Por otra parte, se finalizará el viaducto de la SE-40 sobre el Guadaira aguas abajo, ejecutado en parte en las obras del tramo anexo entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.

Movilidad sostenible y digitalización

En el marco de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, se han previsto actuaciones específicas orientadas a favorecer los desplazamientos activos y a reforzar la intermodalidad. La movilidad sostenible no solo contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, sino que también incrementa la seguridad vial, facilita los desplazamientos cotidianos y mejora la calidad de vida de la ciudadanía, situando a las personas —incluidos los colectivos más vulnerables— en el centro del diseño de las infraestructuras públicas.

Con este enfoque, la actuación prevé una red de itinerarios ciclistas y peatonales que garantiza la continuidad de los recorridos existentes y fortalecen la conexión entre distintos núcleos urbanos y espacios naturales. En concreto, el proyecto de construcción define tres tramos de vía ciclista e itinerario peatonal:

• Reposición del itinerario ciclista y peatonal en la margen izquierda del río Guadaira, mediante una pasarela sobre la SE-40.

• Reposición del itinerario ciclista y peatonal en la margen derecha del río Guadaira, integrado en el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, a través de un paso inferior bajo la plataforma de la SE-40.

• Conexión peatonal y ciclista entre la margen derecha del río Guadaira y el futuro itinerario de cruce sobre el río Guadalquivir, enlazando el acceso al Polígono Industrial La Isla con la glorieta sur del Enlace de El Copero, y quedando preparado para su futura prolongación hacia Coria del Río. Este tramo discurre adosado a la calzada del vial de reposición sur de acceso a El Copero.