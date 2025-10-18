El suceso se ha producido en torno a las dos de la tarde y el Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación

Un hombre ha muerto esta tarde en Dos Hermanas al recibir al menos un disparo de un arma de fuego, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

El suceso ha ocurrido en torno a las 14:00 horas de este sábado en la calle Real de Utrera de la localidad nazarena, donde la víctima fue tiroteada por causas que se desconocen por el momento.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean este suceso y proceder a la detención del presunto autor del crimen.