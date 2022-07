Andalucía pide al menos cuatro ecoesquemas más en la PAC y reconfigurar las regiones

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido que la nueva programación de la Política Agrícola Común (PAC) recoja más tipos de ecoesquemas para atender "toda la diversidad" de cultivos de la región.

En declaraciones antes de participar en la Conferencia Sectorial y el Consejo Consultivo entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y las autonomías, Crespo ha avanzado que ésta será una de las alegaciones que pedirá al Gobierno que incluya en el texto del Plan Estratégico de la PAC que se envíe a Bruselas para su aprobación definitiva, prevista para otoño.

Crespo quiere, "al menos, cuatro ecoesquemas más" porque si no "muchos cultivos" de la comunidad "no entrarían de forma correcta en las prácticas medioambientales" subvencionadas, y se convertirían en "un problema y no en una oportunidad".

Otra de las alegaciones será que las 20 regiones productivas que regirán la nueva PAC (frente a las 50 anteriores) se organicen de forma diferente a lo actualmente previsto.

De lo contrario, a juicio de la consejera andaluza habrá "pérdidas muy importantes" para zonas como la campiña sevillana, el olivar de la Loma de Jaén y áreas agrarias del condado de Huelva y de la vega de Antequera.

También ha reclamado que el año que viene, ya dentro de la nueva programación 2023-2027, se siga permitiendo la medida excepcional para cultivar en barbecho y se mantengan las ayudas acopladas al girasol.

La consejera ha considerado que aún hay "posibilidades de negociación" nacional, antes de enviar el documento a la Comisión Europea, y ha avanzado que si no se atienden estas peticiones de Andalucía, la región "votará en contra" del documento definitivo del plan estratégico, "como ya hicimos la vez anterior".

En el ámbito político, y preguntada sobre si le gustaría repetir como consejera de Agricultura en el nuevo gabinete que conforme próximamente el presidente andaluz en funciones Juanma Moreno, la consejera solo ha remarcado que tiene la "confianza y tranquilidad absoluta" de que éste diseñará un "buen Gobierno".

Crespo ha señalado que tiene "la tranquilidad del trabajo bien hecho" y, sobre su futuro, que "será lo que Juanma diga".