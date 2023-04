Andalucía registra el mejor trimestre para el empleo de su historia: 66.300 ocupados más

Andalucía ha registrado en el arranque de este año la mayor creación de empleo en un primer trimestre desde que se inicia la serie estadística, allá por 2002, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la comunidad eleva el número de ocupados en 66.300 (frente a la reducción de 11.100 a nivel nacional) entre enero y marzo, cifra nunca vista. Además, alcanza los 3.327.500 trabajadores, nuevo récord, y por primera vez se supera la barrera de los 3.300.000.

En cuanto al paro, los datos también son buenos, aunque no tanto. Andalucía reduce el desempleo en 19.100 personas, hasta situar la cifra total en 745.800, la más baja desde el tercer trimestre de 2008. No cae más el paro por el fuerte incremento de la población activa (+47.200, la mitad del crecimiento en el conjunto de España), que eleva la demanda de trabajo de personas que en el trimestre anterior no eran buscadores activos de empleo.

El dato andaluz contrasta, por otro lado, con la subida del desempleo en España (+103.800).

Se reduce el diferencial de paro con España

La tasa de paro, además, se sitúa en el 18,31%, la más baja también desde el tercer trimestre de 2008. Aunque, quizás, lo más importante sea la reducción del diferencial con España: la tasa andaluza es 5,05 puntos superior a la española, un nivel históricamente bajo. En el primer trimestre de 2020, antes del coronavirus la brecha era de 6,8 puntos, y en el tercero de 2008 de siete puntos.

Sube la ocupación en todas las provincias

Por provincias, la ocupación sube en todas, especialmente en Almería (+17.300), Málaga (+16.400), Huelva (+8.600) y Jaén (+8.000). Sin embargo, no en todas baja el paro. En algunas sube, concretamente en Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, debido a que el crecimiento de la población activa es mayor que el propio dinamismo del mercado laboral.

Dinamismo en la agricultura pese a la sequía y tirón del turismo

Por sectores, y más en concreto por ramas de actividad, hay aspectos bastante llamativos. Por ejemplo, la agricultura, pese a la pertinaz sequía, genera 24.200 puestos de trabajo, lo que contrasta con los 6.600 destruidos en el mismo periodo del año pasado. Y en la rama "administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales" se crean 29.900 puestos, casi la mitad del total.

En cuanto a las ocupaciones, los "trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores" suben en 17.900, lo que da cuenta del impulso de la hostelería en el primer trimestre, aunque lo que más se eleva en este apartado son las "ocupaciones elementales", 41.700 más.

El 19,4% del empleo creado, por otro lado, es público (12.900), mientras que el 24,7% (16.400 más) ha sido por cuenta propia. En ambos casos, son porcentajes superiores (en el caso del empleo público por muy poco) al peso que tienen estos dos segmentos en el mercado laboral.

Más indefinidos a tiempo completo

El mercado también refleja con claridad el viraje hacia más empleos a tiempo completo e indefinidos. Hay, en el primer trimestre 45.600 trabajadores indefinidos más, y la temporalidad se queda en el 23,1%, frente a porcentajes que superaban el 30% en años anteriores.

Además, en este primer trimestre se destruyen 25.600 empleos a tiempo parcial y se crean 91.900 a tiempo completo.

Cerca de 300.000 empleos creados en dos años

En cuanto a la evolución interanual, el número de parados cae en 30.100 personas (frente a las 112.000 del año precedente) y la ocupación en 109.700 (frente a 165.800 en el ejercicio anterior). En dos años, la región ha reducido el desempleo en 142.000 personas y aumentado su fuerza laboral en 275.500