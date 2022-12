BBVA prevé que Andalucía crezca por debajo de la media española en 2023 y 2024

BBVA Research, el servicio de estudios del banco, prevé que Andalucía crezca un 1% en 2023, una décima más de lo que estimaba en octubre, una evolución que es ligeramente peor que la española. En el conjunto del país, la revisión es de dos décimas al alza, hasta el 1,2%.

También calcula que en 2024 Andalucía se comporte peor que la media: ese año, con una menor inflación y el impulso de los fondos europeos Next Generation, el crecimiento será bastante mayor que en 2023, del hasta 3%, pero cuatro décimas inferior al español (3,4%).

El banco mantiene además el avance de la economía regional en este año, 2022, en el 4,3% y mejora el de España (del 4,4% al 4,6%). BBVA afirma que no hay revisión a mejor en este ejercicio, entre otras cosas, porque "los fondos Next Generation no se aceleran lo suficiente", situación que afecta también a la Comunidad Valenciana y Extremadura.

Respecto a 2023, el servicio de estudios de BBVA considera que Andalucía será una de las regiones más afectadas por "la menor contribución esperada del consumo privado y del turismo extranjero al PIB nacional" y eso es lo que hace que la región se sitúe por detrás de la media nacional.

Esta ralentización de la economía tendrá su reflejo en el empleo en 2023. BBVA cree que el empleo, en términos de Encuesta de Población Activa (EPA) subirá un 0,5% (0,9% en la anterior estimación) el año que viene, mientras que en España lo hará un 1,1%. En 2024, sin embargo, la comunidad estará a la cabeza en este apartado junto con Madrid, al crecer la masa laboral un 3,4% (2,8% en España).

Este año 2022, el empleo crecerá un 3,9% según BBVA, frente al 3,4% calculado en octubre. Lo hará por encima de la media española (3,3%).

En un plano más general, BBVA considera que el alza del 4,6% del PIB español en 2022 está impulsada principalmente por un comportamiento más dinámico del consumo, sobre todo en comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia, así como de la inversión y de las exportaciones de bienes en algunas regiones del norte de España, como Navarra, Castilla y León y Galicia.

Asimismo, el gasto turístico ha supuesto un "impulso diferencial" en las Islas Baleares, e Islas Canarias, lo que lleva a revisar estas dos comunidades al alza en 1 y 1,1 puntos porcentuales, hasta crecimientos del 9,9% y 10,3%, respectivamente. Los datos del segundo semestre muestran ya un menor empuje y se prevé que el turismo pierda impulso por la menor renta disponible en los mercados de origen.

El consumo empieza a sufrir también una desaceleración por culpa de la inflación, la incertidumbre y la menor creación de empleo. Sin embargo, el gasto con tarjeta registrado en los TPV de BBVA muestra que el gasto de los hogares, en términos reales, continúa creciendo en todas las comunidades también en el cuarto trimestre de este año.

El servicio de estudios atribuye, por otro lado, la mejoría de la previsión del PIB en 2023 (1,2%) al "buen hacer" de las comunidades autónomas más ligadas a la construcción y a las exportaciones. País Vasco, Navarra y Galicia lideran las revisiones al alza en 2023. En 2024 la actividad aumentará un 3,4% gracias a la normalización de la actividad en Europa y el mayor ritmo de ejecución de los fondos NGEU.