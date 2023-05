BBVA lidera la sostenibilidad en el sector financiero

Según las estadísticas oficiales, España cuenta con más de 50.000 productores con certificación ecológica. La industria agroalimentaria se posiciona como el sector industrial más relevante, representando el 10% del PIB y jugando un papel fundamental en el crecimiento sostenible a largo plazo, tanto en la lucha contra el cambio climático como en el impulso del entorno rural. Esta relevancia del sector agroalimentario refuerza la importancia de los Premios a los Mejores Productores Sostenibles lanzados por BBVA.

A lo largo de tres ediciones, BBVA ha premiado iniciativas de producción innovadoras y sostenibles en toda España. Cerca de 400 candidaturas han sido presentadas y seleccionadas, destacando productos ecológicos que han sido utilizados por los Hermanos Roca en la creación de diversas propuestas gastronómicas. Estos premios han reconocido y respaldado el trabajo de productores comprometidos con la sostenibilidad, promoviendo prácticas innovadoras en el sector agroalimentario a lo largo de todo el territorio nacional.

Futuro Debemos adoptar una mirada a largo plazo en sostenibilidad y cambiar la ecuación tradicional

La jornada de La sostenibilidad como modelo de negocio , la cual tuvo lugar durante la mañana de ayer viernes, sirvió para demostrar no solo la importancia de introducir líneas de modelos empresariales sostenibles, sino como las entidades bancarias pueden apoyar e incentivar este tipo de iniciativas. El coloquio contó con la presencia de Juan José Sánchez Infante, director Segmento Pymes Dirección Territorial Sur de BBVA; Eduardo Merello Álvarez, director general de Sohiscert (https://sohiscert.com/); Miguel Ángel Gómez Tenorio, presidente de Almendrehesa S.L. (https://www.almendrehesa.es/); y María Rosas Alcántara, gerente de Setacor (https://www.setacor.com/); además de la moderación de Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla.

La sostenibilidad es un concepto que está transformando nuestras vidas y también el mundo de los negocios. Es por ello, consciente de su importancia, la organización de los citados premios para reconocer aquellas políticas empresariales centradas en la sostenibilidad, galardonando a aquellas empresas que han adoptado prácticas sostenibles en su funcionamiento, considerando aspectos económicos, sociales y medioambientales. Estas iniciativas empresariales se han convertido en modelos a seguir y ejemplos de éxito en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

La búsqueda de una producción sostenible es sin duda una meta deseable. Sin embargo, es importante reconocer que muchas empresas agrícolas son explotaciones de tamaño mediano o pequeño que pueden enfrentar desafíos para implementar prácticas sostenibles debido a limitaciones de recursos. Estas empresas a menudo se encuentran en una encrucijada, ya que equilibrar la sostenibilidad con la rentabilidad puede resultar complicado. Implementar medidas sostenibles a veces implica inversiones adicionales, cambios en los métodos de producción y la necesidad de adaptarse a nuevos estándares y regulaciones. Es por ello la importancia que juegan entidades como BBVA: “Creo firmemente que debemos adoptar una mirada a largo plazo y cambiar la ecuación tradicional. Si una empresa no es sostenible, no será rentable en el largo plazo. La sostenibilidad es lo que garantiza la supervivencia y el éxito a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los objetivos de descarbonización, así como los cambios en los hábitos de consumo de los clientes que irán evolucionando. Es fundamental que las empresas se adapten y respondan a estas nuevas demandas. La innovación y el desarrollo ligados a la sostenibilidad no solo contribuyen a la protección del medio ambiente, sino que también redundan en la reducción de costes. En BBVA, entendemos que solo a través de la sostenibilidad podemos asegurar un camino sostenible para las empresas. Por eso, animamos a todas las empresas a hacer un esfuerzo por posicionarse en este sentido, ya que es la clave para lograr una mayor rentabilidad. La sostenibilidad económica, el cambio climático y la igualdad social son los aspectos que marcan la línea a seguir a largo plazo. Es fundamental que las empresas integren estos pilares en sus estrategias y operaciones diarias para prosperar en el futuro”, destacó Juan José Sánchez.

En cuanto a la experiencia de asesoría en negocios que siguen una línea sostenible, es importante destacar las ventajas competitivas que pueden obtener. En esta línea, el director general de Sohiscert, Eduardo Merello insitió en que “en los últimos años se ha notado un vuelco sustancial, tanto en el número de operadores que optan por la agricultura ecológica como por s indicaciones de calidad también relacionadas con la sostenibilidad. La clave radica en diferenciarnos a través de nuestros valores fundamentales, como la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y la calidad. Estos aspectos son los que realmente harán que nuestros productores sean competitivos en el mercado actual. Es importante reconocer que la sostenibilidad ya no es solo una opción voluntaria, sino una necesidad imperante en el mundo empresarial. Debemos estar inmersos en estos esquemas de sostenibilidad para garantizar la viabilidad a largo plazo de nuestras operaciones. Al incorporar prácticas sostenibles en nuestros procesos productivos, no solo cumplimos con los requisitos actuales, sino que también nos posicionamos como líderes en términos de responsabilidad ambiental y social”. Eduardo en su intervención recalcó el hecho de que una explotación agrícola en un campo es una empresa y hay que gestionarla como tal, consiguiendo una mayor eficiencia y el mayor valor añadido.

Miguel Ángel Gómez , ganador del premio en la edición anterior, recalcó la importancia de este tipo de iniciativas: “Quiero expresar mi sincero agradecimiento a BBVA por el apoyo que brindan a proyectos como el nuestro. Al inicio, es común que los pequeños proyectos enfrenten dificultades para conseguir financiación, ya que las cuentas no siempre están saneadas. Por eso, es de gran importancia contar con entidades como BBVA, que no solo nos brindan visibilidad, sino que también nos apoyan en nuestro crecimiento. Me gustaría animar a otros pequeños proyectos a que participen en esta convocatoria. En un mundo globalizado, es fundamental que nuestros proyectos sean conocidos y valorados. Si no se conoce, difícilmente se podrá valorar, y si no se valora, se corre el riesgo de perder grandes oportunidades. Participar en iniciativas como esta nos permite ampliar nuestra visibilidad, conectarnos con otras empresas y recibir el apoyo necesario para llevar adelante nuestras ideas”. Miguel Ángel también quiso poner en valor la profesión del sector primario, fundamental para que haya un relevo generacional y dignificar la profesión de agricultor y de ganadero, tan importantes para nuestra sociedad.

En este mismo contexto, también otra de las empresas ganadoras, Setacor, a través de su gerente, María Rosas, expresó el impulso que supone este tipo de reconocimientos: “Estamos profundamente agradecidos por la labor que realiza BBVA al difundir proyectos como el nuestro. Como una empresa pequeña, a menudo nos enfrentamos a la falta de visibilidad y nos resulta difícil transmitir todas las pequeñas acciones que contribuyen a la biodiversidad y la sostenibilidad en nuestros productos. Es crucial contar con clientes conscientes que busquen este tipo de productos, y para llegar a ellos, la comunicación desempeña un papel fundamental. Gracias al apoyo y la difusión brindados por ganar el premio Mejores Productores Sostenibles, hemos obtenido un impulso significativo en la visibilidad de nuestro proyecto. Queremos animar a otros productores a sumarse a esta oportunidad. Contar con la colaboración de expertos reconocidos en el ámbito culinario nos ha brindado una valiosa oportunidad para destacar y promover nuestros productos de manera única. Es importante destacar que, aunque existen pocos clientes conscientes actualmente, la demanda de productos sostenibles está en crecimiento. A medida que más consumidores se vuelvan conscientes de la importancia de elegir opciones más respetuosas con el medio ambiente, habrá un mayor mercado para nosotros y otros productores comprometidos con la sostenibilidad, puesto que este modelo es el camino a seguir para solucionar problemas actuales. Por ejemplo, en momentos como el que estamos viviendo ahora mismo, de sequía extrema, yo tengo un 6 % de materia orgánica en mi suelo y todavía no está cuarteado y esto es el futuro”.