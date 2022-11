La CEOE reelige a Antonio Garamendi como presidente por un amplio margen

Antonio Garamendi ha ganado este miércoles las elecciones a la presidencia de la patronal CEOE con 534 votos a favor, el 83% del total, y seguirá un segundo mandato de cuatro años más al frente de los empresarios.

Garamendi, que partía como favorito, ha revalidado el cargo frente a la candidatura de la vicepresidenta de Foment del Treball, Virgina Guinda, que ha recibido 87 votos, en unos comicios en los que han participado un total de 643 personas (14 votos han sido en blanco y 8 nulos).

Sentados juntos en la primera fila, Garamendi y Guinda han escuchado el resultado de la votación, tras la que el reelegido presidente ha subido al escenario y ha recibido un fuerte aplauso de todos los asistentes.

En sus primeras palabras, Garamendi ha dado las gracias al apoyo recibido para "ser vuestro representante", pero ha dejado claro que "esto va de abajo arriba, de las grandes, de las medianas, de las pequeñas empresas y de los autónomos".

"Lo más importante es la palabra unidad y de aquí tenemos que salir unidos", ha dicho el presidente de la CEOE ante una asamblea congregada en el Auditorio Nacional de Madrid.

Y es que, "cuando el director de la orquesta y todos los instrumentos funcionan a la vez, es cuando es imbatible", ha dicho el líder de los empresarios, para añadir que "me habéis elegido como director de orquesta y la nota hay que darla bien".

También ha recordado la intensidad de estos últimos cuatro años de trabajo, tanto en clave interna como externa, con numerosos acuerdos firmados con Gobierno y sindicatos, gracias a los que "sacaron adelante a millones de trabajadores y miles de empresas que habrían cerrado".

"Sentarse a la mesa no significa tener que llegar a acuerdos"

Así, ha valorado la unidad, la moderación y la independencia que caracteriza a la patronal, pero también el consenso porque "si no llegamos a acuerdos, ¿para qué estamos?, aunque también tengamos que decir que 'no' cuando toca", ha apuntado.

"Las negociaciones con el Gobierno siguen abiertas", ha dicho Garamendi en declaraciones a los medios al finalizar el acto tras ser preguntado por la reforma de las pensiones.

Pero "que estemos sentados no significa que vayamos a llegar a acuerdos. No nos hemos levantado de la mesa en ningún momento, pero no coincidimos en determinados planteamientos", ha advertido.

En su intervención ante la asamblea, Garamendi se ha referido también a las últimas medidas impositivas anunciadas por el Gobierno, como las que gravarán a las energéticas y financieras, calificándolas de "impuestos a la carta que generan inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria".

"Y últimamente estamos viendo también que no hay calidad en la norma", ha añadido, en clara alusión a los problemas a los que se está enfrentando la "ley del solo sí es sí".

Y cuestionado por los movimientos de Foment del Treball, Garamendi ha incidido ante los periodistas en que "aquí no sobra nadie", pero ha subrayado el respeto institucional que merece la organización.

"¿Foment del Treball fuera? Bajo ningún concepto", ha subrayado el líder de la patronal, que el próximo 21 de diciembre tiene convocada junta para cerrar el comité de dirección.

Virginia Guinda presentó su candidatura alternativa el pasado 8 de noviembre, tras descartarse otros nombres con los que se buscaba visibilizar el descontento de algunos territorios y sectores con Garamendi.

Tras conocerse el resultado, Guinda ha señalado en declaraciones a los medios que "es deseable que haya más debate interno" en la patronal y ha agradecido el apoyo a los que han optado por su candidatura.

A la asamblea no han asistido ni representantes del Gobierno ni de los sindicatos al tratarse de un acto en clave interna.