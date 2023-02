DIA, Carrefour y García Carrión, entre las primeras sancionadas por incumplir la ley de cadena alimentaria

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha publicado por primera vez una lista de empresas con sanciones graves o muy graves por incumplir la ley de cadena alimentaria. Son, en total, 69 multas en un largo listado en el que se encuentran algunas empresas bastante conocidas como Supermercados DIA, Carrefour o J. García Carrión, y que en la práctica totalidad de los casos han sido multadas por incumplir los plazos de pago, no formalizar por escrito los contratos o modificar los precios fijados en el momento del pago.

Las publicación se produce en cumplimiento de la propia ley, que obliga a la AICA a difundir las sanciones con el nombre de la empresa, la cuantía y la motivación cuando sean firmes en vía administrativa o judicial si la denuncia ha sido interpuesta en la vía contencioso-administrativa.

Aunque las infracciones publicadas son por acciones graves o muy graves, la cuantía no es muy grande. La inmensa mayoría de las empresas que aparecen en la lista no pagará más de 3.000 euros por el incumplimiento (la suma total de las multas no llega a 200.000 euros), cuando la propia ley prevé sanciones de hasta un millón de euros en los casos muy graves en su grado máximo.

Según consta en la propia ley, que fue publicada en el BOE el 14 de marzo de 2021, las sanciones se aplicarán "en función del grado de intencionalidad o la naturaleza del perjuicio causado y atendiendo a la transcendencia económica y social de las infracciones cometidas, al ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro sujeto del sector, al lucro obtenido con la acción infractora".

En cualquier caso, y aunque las sanciones no sean muy altas, las organizaciones agrarias COAG y UPA valoran sobre todo su publicidad y el efecto disuasorio que pueden tener. Es, afirman, un mensaje de que la ley se cumple. Y hay que tener en cuenta que, al ser la primera vez, no se penaliza (o se hace poco) la reincidencia, una circunstancia que incrementaría el valor de las multas.

Aunque apenas hay empresas andaluzas en el listado, la que lo encabeza es de Jaén. Se trata de Ray Lech, una lechería de Valdepeñas de Jaén que ha sido sancionada con 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y con 11.500 (la multa más alta de las 69) por no formalizar los contratos por escrito y por no incorporar el precio en el contrato.

La segunda en el ranking es es Pistachos de la Mancha, de La Roda (Albacete), con 10.445 euros, por incumplimento de los plazos de pago. La tercer es J. García Carrión, la multinacional vitivinícola de Murcia propietaria de la marca Don Simón: ha sido sancionada con 9.147 euros por incumplir los plazos de pago. Y la cuarta es otra empresa láctea, Inleit Ingredients, de La Coruña, que ha sido sancionada con 9.000 euros por modificar los precios del contrato.

Supermercados DIA, por su parte, ha recibido dos multas de 3001 euros y 3.889 euros, lo que suma en total casi 7.000, por incumplir plazos de pago, mismo motivo por el que ha sido penalizada Carrefour con 3.001 euros.