Declaración de la Renta 2023: fechas y plazos importantes

A partir de abril de 2023 los contribuyentes podrán presentar los documentos para realizar la Declaración de la Renta del año pasado. Un trámite que puede hacerse online, por teléfono o de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. En los dos últimos casos será necesario disponer de cita previa.

La Agencia Tributaria ha publicado las fechas en las que los contribuyentes pueden confeccionar su declaración de la Renta 2022. Son las siguientes:

Del 11 de abril al 30 de junio de 2023 se podrá presentar por internet las declaraciones de la Renta y Patrimonio 2022.

se podrá presentar por las declaraciones de la Renta y Patrimonio 2022. Del 5 de mayo al 30 de junio de 2023 la Agencia Tributaria podrá confeccionar por teléfono la declaración de la Renta 2022 del contribuyente que lo pida. El plazo para solicitar cita previa, que es necesaria, comienza el 3 de mayo y finaliza el 29 de junio.

la Agencia Tributaria podrá confeccionar por la declaración de la Renta 2022 del contribuyente que lo pida. El plazo para solicitar cita previa, que es necesaria, comienza el 3 de mayo y finaliza el 29 de junio. Del 1 al 30 de junio de 2023 la Agencia Tributaria elaborará de forma presencial en sus oficinas la declaración de la Renta 2022 del solicitante, que también deberá solicitar una cita previa para que pueda ser atendido. El plazo para hacerlo es del 25 de mayo al 29 de junio.

Cómo solicitar la cita previa

Para que nos atienda la Agencia Tributaria tanto de manera presencial como por teléfono hay que solicitar una cita previa, algo que puede hacerse por internet, mediante su página web, o a través de los siguientes números de teléfono: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

¿Quién no tiene que hacer la declaración de la Renta 2022?

Las diferentes crisis que se encuentran activas actualmente en el mundo está afectando a la economía de las familias, por lo que el Gobierno ha variado algunas condiciones de la próxima declaración de la Renta con el objetivo de proteger a los hogares que vivan con rentas muy bajas.

Por lo que se aplicará una rebaja sobre sueldos brutos de entre 15.000 y 21.000 euros (un beneficio que anteriormente estaba limitado a las rentas de hasta 18.000 euros), además de mejorar la deducción por maternidad, entre otras medidas.

Otra asunto que hay que destacar sobre la próxima declaración de la Renta es que ha aumentado la cantidad que hay que obtener para no presentarla. En 2022 era 14.000 euros mientras que ahora pasa a 15.000, por lo que los contribuyentes cuyos rendimientos brutos no superen esa cuantía no tendrán obligación de realizar la declaración de la Renta.