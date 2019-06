Jesús Espinosa y José Antonio Veroz son dos de las jotas que la nueva consultora 3J Innovation and Talent (3JIT) refleja en su nombre. Son sus fundadores y entre ambos suman siete décadas de experiencia en el sector aeronáutico internacional. Al cumplir los sesenta, salieron de Airbus, donde han ocupado puestos de máxima responsabilidad durante varios lustros. Pero aunque en principio valoraron descansar y tomarse al menos un año sabático, unas pocas semanas de tranquilidad al principio de año les convenció de que era mejor esquivar el camino al tedio que puede suponer la prejubilación.

En enero comenzaron a pensar en montar un proyecto conjunto en el que pudieran ofrecer la experiencia que poseen. En febrero, ya estaba en marcha 3JIT. "Queremos transmitir el conocimiento que hemos adquirido desde hace tantos años y ponerlo al servicio de la estructura industrial que en parte hemos ayudado a crear. Sabemos que existe un tejido industrial que necesita gente con experiencia y conocimiento en determinadas áreas", explican.

Espinosa, quien, por ejemplo, fue el máximo responsable de la FAL de San Pablo en Sevilla de Airbus Defense and Space, y Veroz, uno de los máximos impulsores de la mayor planta de Airbus en China, tienen claro que actualmente pueden resolver muchas de las carencias que padecen algunas empresas de la cadena de suministro. "Nos dirigimos especialmente a los Tier 2 y Tier 3. Hay empresas, incluso con 40 o 50 millones de facturación, que no disponen de una estrategia clara de comercialización o que quieren crecer, pero no saben muy bien cómo hacerlo", aseguran.

Los riesgos del sector

Como perfectos conocedores del entorno, Espinosa y Veroz, avisan de que el sector aeronáutico ha estado viviendo en una burbuja los últimos quince años, con varios grandes programas levantados desde cero como el A350 XWB o el A400M, que ha permitido a las empresas andaluzas experimentar un crecimiento sostenido. "No se prevén nuevos desarrollos hasta al menos 2025. Conseguir nueva carga de trabajo está muy difícil. Hay que que salir fuera más que nunca. El sector tiene buena salud y está saneado financieramente. Pero el futuro presenta riesgos claros", sentencian.

La solución pasa por la diversificación, de clientes e incluso buscando paquetes de trabajo de otros sectores. Y, por supuesto, la internacionalización. "Ya se han puesto en contacto empresas de aquí que les gustaría comprar empresas fuera y también gente interesadas en empresas de aquí y que necesitan orientación. El mundo cada vez es más global", indican. Por este motivo, ya han cerrado acuerdos con socios en México, Taiwan y Francia.

Impulsar 'startups'

Pero la nueva consultora no quiere limitarse al desarrollo de negocio de las empresas que alimentan a los proveedores de primer nivel. Además, los dos ex ejecutivos de Airbus han puesto los fundamentos de otras cuatro líneas de actuación. Así, ofrecen: Desarrollo de personas, mentorización y coaching; Transformación global del negocio; Fusiones y adquisiciones; Transformación 4.0 en ingeniería y operaciones industriales, donde colaboran con la empresa especializada Dattechs.

Además, al haber instalado su sede en la lanzadera que la Cámara de Comercio de Sevilla tiene en Aerópolis, los fundadores de 3JIT han visto de primera mano la necesidad que tienen muchas startups, con magníficas ideas, de saber organizar el negocio para comercializar su producto o lograr la suficiente financiación que garantice su futuro. "Ya hemos cerrado un acuerdo de colaboración. Y es una línea de actividad que nos hace especial ilusión", afirman.