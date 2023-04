Ferrovial mantiene su traslado por las razones económicas "sobradas y conocidas"

A dos días de que Ferrovial celebre una histórica junta de accionistas para aprobar su traslado social a Países Bajos, la compañía y el Gobierno siguen evidenciando su falta de acuerdo en uno de los puntos claves de la operación, la futura cotización del grupo en la bolsa de Nueva York.

En las últimas horas tanto Ferrovial como el Ejecutivo han salido públicamente a reafirmar sus tesis en la víspera de que los accionistas, los propietarios de facto de la compañía, se pronuncien sobre un traslado que se anunció de forma sorpresiva a finales de febrero y que ha generado un fuerte rechazo en el seno del Gobierno.

Mientras que el Ejecutivo sigue presionando a Ferrovial para que dé marcha atrás en su decisión y reconoce que le gusta que las empresas españolas tengan aquí su sede, el grupo presidido por Rafael del Pino sigue adelante con sus planes insistiendo en que las razones económicas que sustentan esta operación son "sobradas y conocidas" y que el traslado tendrá un impacto fiscal neutro.

En una inusual misiva mandada al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, días antes de que voten los accionistas, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, pedía a la compañía que informara en la junta de que el grupo puede cotizar en el mercado estadounidense sin necesidad de trasladar su matriz a Países Bajos, según concluye el Ministerio de Economía, la CNMV y BME.

"El Gobierno no quiere intervenir pero sí informar", aseguraba esta mañana el secretario en RNE, insistiendo en que es una operación trascendente y es muy importante que el público y los accionistas conozcan que no existen obstáculos, ni hay que realizar cambios normativos para cotizar en EEUU desde España.

No obstante, reconoce que si Ferrovial opta por esta vía y surgen necesidades de ajustes normativos o de mercado estarían dispuestos a reaccionar con rapidez y acompañar al grupo en este camino.

Desde Ferrovial reconocen que nunca había ocurrido nada similar en ninguna junta, que siempre se preparan para que se desarrollen con sosiego y calma alejando a los accionistas de injerencias.

El grupo, que llevará al jueves la misma propuesta, considera que hay problemas de tipo normativo y otros insalvables que justifican su traslado a Países Bajos como paso previo a cotizar en EEUU y que es el camino seguro y contrastado que ya han seguido otros grupos europeos, según ha indicado su portavoz, Francisco Polo, en Onda Cero.

Supervisión de Hacienda

Sobre si para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación Hacienda debe validar que el traslado no se produce para obtener una ventaja fiscal ya que de lo contrario podría negar a posteriori esas exenciones, Ferrovial entiende que no es así y que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni para los accionistas.

La existencia o no de un motivo económico válido -es decir, si la operación responde a criterio empresarial o estrictamente fiscal- para la operación determina si tiene que tributar por las plusvalías latentes, que en este tipo de operaciones suelen ser de importes elevados. El impacto deberá ser calculado por la Agencia Tributaria, que ha manifestado que no recibe ningún tipo de indicación del Gobierno y que comprobará cuando corresponda la operación.

En las últimas horas se ha conocido que el fondo de pensiones del Estado noruego, que posee una participación del 1,49% en Ferrovial, votará en contra del traslado a Países Bajos en la junta de este jueves.

"Cuando evaluamos transacciones corporativas, consideraremos también si hay suficiente transparencia para tomar una decisión completamente informada, si todos los accionistas son tratados de forma equitativa y si hay conflictos de intereses innecesarios", explica.

Además, Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15%, se inclina a votar en contra del traslado social, aunque con toda probabilidad se mantendrá en el capital y no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones de euros.

Además de Rafael del Pino, que suma un 20,4%, su hermana María con el 8,2%, y el fondo TCI, con el 7%, votarán a favor de la propuesta.

Varias asociaciones de accionistas minoritarios, la World Federation of Investors (WFI), la europea Better Finance y la española AEMEC, respaldan el traslado y resaltan la importancia de respetar la soberanía del accionista y la libertad de establecimiento en la Unión Europea (UE).

Además, tres "proxy advisors" o asesores de voto (ISS, Glass Lewis o Corporance) recomiendan el voto a favor de la propuesta.

Las acciones de Ferrovial cotizan en 26,8 euros (-1,3%), por encima de los 26,0075 euros que Ferrovial reembolsará a los accionistas contrarios al traslado que deseen salir de la compañía.