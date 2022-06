El Gobierno deja sin aprobar la ayuda de Abengoa en el último Consejo de Ministros previo al 30 de junio

El Gobierno parece haber optado definitivamente por dejar caer a Abengoa. El Consejo de Ministros ordinario, adelantado a este lunes por la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid esta semana, no abordó la concesión de la ayuda solicitada, de 249 millones de euros, por las filiales de la cotizada sevillana.

El Consejo de Ministros sí ha autorizado ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para un total de seis empresas, entre las que se encuentra la siderúrgica catalana Celsa.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló que en el caso de Abengoa, no ha terminado el trámite administrativo y por tanto no formaba parte del orden del día. Aunque no lo dice, esto significa la casi segura negativa a conceder esa ayuda, porque no sólo debe aprobarla el consejo gestor del Fondo, sino que después ha de ser validada por el Gabinete que preside Pedro Sánchez.

A esta hora, el consejo gestor tampoco a adopado su resolución definitiva. Como ya se ha informado este lunes, el informe de la propuesta considera no elegible esta ayuda, y ahora mismo está tramitando las alegaciones presentadas por el grupo Abengoa.

La decisión del consejo gestor del Fondo se tomará antes del día 30, aunque todo apunta a que será declarada no elegible al no haberse elevado al Consejo de Ministrios y no estar previsto más reuniones del Gobierno en esta semana. El jueves próximo la vigencia del Fondo expirará y ya no será posible dar la ayuda con cargo al mismo.

La ministra pprtavoz señaló también que los seis rescates que sí se aprueba para hacer frente all impacto que tuvo la pandemia del Covid suman un importe total de 721 millones de euros para las seis empresas, con el objetivo de "mantener su actividad y su empleo", que afecta, teniendo en cuenta sus empleos directos, a unos 18.000 trabajadores.

Las empresas que reciben la ayuda oson, además de Celsa, son las ingenierías asturianas Imasa e Isastur, las clínicas dentales Vivanta y las cadenas hoteleras Blue Sea y Meeting Point.

En el caso de Celsa, la ayuda aprobada por el consejo gestor del fondo ascendía a un importe de 550 millones de euros, siendo la más cuantiosa de todas, canalizados a través de un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones.

Protestas de los trabajadores

La decisión del Gobierno de no aprobar la ayuda a Abengoa se produjo mientras unos 200 trabajadores de las empresas Abengoa Agua, Abengoa Energía. Solúcar, Inabensa y Abenewco1 CPA, sociedades filiales de Abengoa, se habían concentracdo este lunes ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla hasta tener "una solución" para la compañía.

Los propios trabajadores señalaban que esta reunión del Consejo de Ministros era la "última bala para reconducir una situación" que atraviesa la entidad. La decisión del Gobierno ha sido no aprobar esa ayuda y todo hace temer que no se aprobará definitvamente.