Manuel Atencia y María Mata se incorporan como patronos a la Fundación Unicaja

El Patronato de la Fundación Bancaria Unicaja ha nombrado este jueves nuevos patronos y ha "desactivado" la figura de la Comisión Ejecutiva.

Los nuevos patronos son Manuel Atencia Robledo, a propuesta de la Fundación Moctezuma (una de las entidades fundadoras de Unicaja) y María Mata Fuentes, que cubre una vacante y que forma parte de los patronos "con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera", reza una nota de la fundación.

También se han designado dos vicepresidentes, Antonio Pascual Acosta como vicepresidente primero, y Ángela María Callejón Gil como vicepresidenta segunda. Y el nuevo presidente de la Comisión de Auditoría es Juan José Navarro Fernández.

El Patronato recuerda, por otro lado, que la comisión ejecutiva no es de constitución obligatoria. Pero no la elimina sino que la deja en suspenso. Aunque no tiene contenido, se mantiene "el precepto estatutario que permite su creación" y su posible reactivación "si el Patronato la volviese a considerar necesaria".

Con estos nombramientos, el Patronato queda compuesto "por profesionales de perfiles pertenecientes al grupo de personas que poseen conocimientos y experiencia específicos en materia financiera (6 patronos), personas independientes de reconocido prestigio profesional (6 patronos), representantes de entidades fundadoras de Unicaja (2 patronos) y representantes de entidades, públicas o privadas, representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la Fundación (1 patrono)".

El Patronato queda compuesto finalmente por los siguientes miembros: José M. Domínguez Martínez (presidente), Antonio Pascual Acosta (vicepresidente primero), Ángela María Callejón Gil (vicepresidenta segunda), Emilio Alba Conejo, Manuel Atencia Robledo, Tomás Cano Rodrigo, Patricia Cid González, Sonia Díez Abad, Pedro Fernández Céspedes, Alberto Fernández Gutiérrez, Antonio Jesús López Nieto, María Mata Fuentes, Juan José Navarro Fernández, Javier Russinés Torregrosa y Ana María Salinas de Frías

El director general de la Fundación Bancaria Unicaja es Sergio Corral Delgado, y el secretario, no patrono, es Juan Sebastián Medina Serramitjana.