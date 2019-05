La retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln para no entrar en el Golfo Pérsico llega en un momento clave para Navantia. La empresa naval española aspira a la construcción de veinte fragatas FFGX para la Armada de EEUU en alianza con la empresa estadounidense General Dynamics Bath Iron Works, una de las grandes compañías del sector de la construcción naval.

Washington prevé resolver el contrato en 2020 y Navantia está muy bien posicionada después de que en 2018 recibiera el encargo de diseñar la familia de fragatas FFGX tomando como base la clase F-100, a la que pertenece la fragata Méndez Núñez. También fueron preseleccionados el astillero italiano Fincantieri, Austal USA, Lockheed Martin y Huntington Ingalls Industries, que remitirán sus propuestas en los próximos meses.

Precisamente, el buque de la Armada navegaba con la flotilla del Abraham Lincoln para mostrar las bondades de su diseño, tal y como recogía la prensa especializada estadounidense a principios de año. La singladura también iba a servir para celebrar el quinto centenario de la vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

La auténtica clave de este proyecto es la calidad de la la clase F-100 que, entre otras ventajas, puede ser equipada con el sistema de combate Aegis, desarrollado en Estados Unidos y considerado el más potente en estos momentos. La calidad contrastada de este buque llevó al Gobierno australiano a encargar tres buques, de los cuales ya se han botado dos, el Brisbane y el Hobart, con gran éxito.

