El consejo de administración de Dia apoya por unanimidad la OPA de LetterOne

El consejo de administración de Dia ha mostrado una opinión favorable y por unanimidad a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, con más del 29% del capital de la cadena de supermercados.

El máximo órgano de gobierno de la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su decisión un día antes de que concluyera el plazo para ofrecer su opinión sobre la OPA.

De esta forma, el consejo de administración ha dado esta opinión favorable dadas las actuales circunstancias de la compañía y "no habiendo ninguna otra alternativa" y a la luz de los "elevados riesgos" que conllevaría para la empresa, accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores que la oferta de Fridman no prosperase. Sin embargo, considera que el precio de la oferta de 0,67 euros no tiene la consideración de precio equitativo.