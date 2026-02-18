Aena aprueba una subida media de tarifas de 43 céntimos por pasajero

Aena ha propuesto una subida media anual de las tarifas aeroportuarias de 43 céntimos por pasajero para el periodo 2027-2031, según el Documento de Ordenación y Regulación Ferroviaria (DORA III) aprobado por su Consejo de Administración. El incremento será menor en los aeródromos de menor tamaño y se enmarca en un plan de inversiones cercano a los 13.000 millones de euros para ampliar la capacidad de las infraestructuras.

El gestor aeroportuario comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su Consejo de Administración aprobó ayer en sesión extraordinaria la propuesta del DORA III. El documento deberá pasar ahora diversos trámites administrativos hasta su aprobación definitiva en Consejo de Ministros, previsiblemente antes de finales de septiembre.

La inversión total propuesta asciende a 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones corresponden a inversión regulada. Esta cantidad supera con creces los 3.542 millones del DORA anterior, que finaliza este año. El volumen inversor responde a la necesidad de incrementar la capacidad de varios aeropuertos que están alcanzando su límite operativo, especialmente Madrid y Barcelona, junto con los principales destinos turísticos.

Defensa de la competitividad tarifaria

Las inversiones planificadas se financiarán parcialmente mediante las tarifas que Aena cobra a las aerolíneas por los servicios prestados, incluyendo embarque, asistencia en tierra y equipajes. Este sistema de cobro genera habitualmente controversia entre el gestor y las compañías aéreas.

Frente a la postura de las aerolíneas, que reclaman una reducción de las tarifas, Aena sostiene que el incremento de 43 céntimos de media durante el periodo del DORA III mantendrá las tasas aeroportuarias entre las más competitivas del entorno europeo. El ingreso máximo por pasajero ajustado (IMAP) alcanzará los 12,69 euros en 2031.

En 2026, estas tasas han experimentado un aumento medio del 6,44% (0,68 céntimos), situando el ingreso máximo por pasajero ajustado (IMAAJ) en 11,02 euros. Entre 2017 y 2025, las tarifas permanecieron estables o descendieron, salvo el incremento del 4,09% registrado entre 2023 y 2024.

Previsión de tráfico para el próximo quinquenio

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, aseguró que "las tarifas que sustentan este plan seguirán siendo de las más competitivas de Europa y no incidirán en el precio de los billetes de avión". Lucena destacó que las inversiones realizadas hace dos décadas han permitido atender la alta demanda de los últimos años manteniendo un volumen inversor moderado y reduciendo simultáneamente las tarifas aeroportuarias.

Para este quinquenio, la compañía plantea un ciclo inversor potente tras dos periodos regulatorios en los que la inversión estuvo limitada legalmente. El objetivo es dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda futura de tráfico aéreo. Hasta que se completen las obras, que se ejecutarán con los aeropuertos en funcionamiento, el crecimiento del tráfico será "contenido".

Las previsiones de tráfico aéreo de Aena cifran en 1.690 millones de pasajeros el total del periodo quinquenal, en línea con las estimaciones de organismos internacionales como el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) o Eurocontrol. Para 2026, el gestor prevé un crecimiento del tráfico del 1,3% sobre 2025, alcanzando los 326 millones de pasajeros frente a los 321 millones del año pasado.

Discrepancia con las previsiones de las aerolíneas

Las previsiones de movimientos de pasajeros están marcadas por una cierta desaceleración tras la fuerte recuperación pospandemia, según la compañía de capital mayoritariamente público. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) calcula que el tráfico aéreo podría crecer en España un 3,6% anual entre 2027 y 2031, hasta superar los 400,8 millones de pasajeros.

La asociación de aerolíneas entiende que resulta compatible el programa inversor de Aena con una bajada de las tasas aeroportuarias, posicionándose así en contra de la propuesta del gestor.

Tramitación y aprobación del DORA III

Lucena definió el próximo DORA como "un gran desafío técnico, profesional y de país", añadiendo que el desbloqueo del volumen de inversiones resulta fundamental para el progreso sostenible de los aeropuertos y, por extensión, de los territorios a los que sirven.

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA 2027-2031 por el Consejo de Administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Consejo de Ministros debe aprobar el documento final como máximo en septiembre de este año, cerrando así el proceso de tramitación administrativa del plan quinquenal.