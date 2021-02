El sector agrario andaluz exigirá la dimisión de Planas si no retira el decreto de transición de la PAC

El sector agrario andaluz vuelve a alzar la voz ante el decreto de transición de la Política Agrícola Común (PAC), las ayudas de 2021 y 2022, y los planteamientos gubernamentales para la reforma del modelo a partir de 2023. A juicio de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias los agricultores andaluces saldrán muy perjudicados de esta senda. Por eso, pedirán la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, si no retira el decreto de transición publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de enero y no abre una mesa de diálogo; y, también, si no apuesta por mantener el peso andaluz en las ayudas a partir de 2023, en coherencia con su propia política de conservar el peso de España en el marco de la UE.

Las organizaciones agrarias han querido con la rueda de prensa de este jueves dar una imagen de unidad frente al "atentado" que supone el decreto de transición, que acelera la convergencia entre agricultores de una misma región productiva (en España hay 50) hasta el 80% de la media de la región en 2020 (cuando Europa, dicen, pide el 75% en 2027) y elimina el límite de pérdidas de los que más subvenciones reciben por hectárea. Según el sector "Andalucía no es una región más" y "un cambio tan brusco como el aprobado por el Gobierno de España va a conllevar más desempleo y más pobreza en Andalucía" y también en España.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas sostienen que si hay más agricultores andaluces que reciben ayudas más altas es por su potencial productivo. La comunidad, dicen, "ha generado una parte muy importante del presupuesto de la PAC gracias a su trabajo y apuesta por la agricultura y la ganadería". Se refieren a que el montante total para España se ha ido calculando en base a unos históricos de producción que siempre han tenido a Andalucía en cabeza.

Para el sector, el decreto de transición es "la antesala de la posición que tomará el Gobierno de España a la hora de distribuir las ayudas de la PAC" y "consumala declaración de intenciones del ministro de reducir drásticamente el número de regiones productoras, eliminar los derechos históricos y realizar el reparto de las ayudasbajo un modelo de tarifa plana sin tener en cuenta la rentabilidad de las explotaciones".

Conforme a los datos que manejan organizaciones agrarias y cooperativas, reducir las 50 regiones actuales a las 5 o 7 que pretende el MAPA supondrá que los más de 232.000perceptores andaluces pierdan en torno a un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (pago base + pago verde) y que entre 54.000 y 120.000 agricultores y ganaderos queden fuera del sistema de ayudas.