Ayudas a la vivienda para jóvenes: lo que se sabe del plan anunciado por Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una ayuda de 30.000 euros destinada a jóvenes de hasta 35 años para facilitar el acceso a la vivienda. La medida, que se incluirá en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, contempla que esa cantidad se destine al pago del alquiler como anticipo de una futura compraventa.

Según avanzó el Ejecutivo, la ayuda se aplicará a inmuebles con protección oficial permanente, con precio tasado, con el objetivo de evitar operaciones especulativas. El propósito es que los jóvenes puedan generar un ahorro suficiente para adquirir finalmente la vivienda en propiedad.

El anuncio llega acompañado de otras medidas complementarias. Entre ellas, un seguro de impago de rentas para jóvenes, nuevas subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, y una mayor dotación de fondos a las comunidades autónomas para reforzar la política de vivienda.

Además, el Gobierno ha confirmado la retirada de 53.000 pisos turísticos con irregularidades detectadas en plataformas digitales. Estos inmuebles pasarán a engrosar el parque de alquiler de larga duración.

Así está el mercado

Los anuncios se producen en un momento de tensión en el sector inmobiliario. El precio de la vivienda de segunda mano se incrementó un 12,8% en el segundo trimestre de 2025, superando incluso los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007.