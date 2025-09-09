Qué documentos necesitas preparar para solicitar una hipoteca y acelerar el proceso sin sorpresas ni retrasos

Estar al corriente de pagos u obtener unos ingresos fijos, entre las exigencias de los bancos para conceder una hipoteca.

La firma de hipotecas se disparó durante el primer semestre de 2025 con un total de 243.237 préstamos en España, la cifra más alta desde 2011. La crisis en la oferta del mercado residencial empuja a muchos interesados a comprar antes de que se reduzca la disponibilidad y los precios sigan escalando. En este sentido, puede que tú también estés pensado en adquirir una casa pero, ¿cuál es la documentación que debes reunir antes de solicitar el préstamo?

Las entidades financieras evalúan tu nivel de solvencia a la hora de acceder a un préstamo hipotecario. Este es un proceso ineludible para aquellos que desean comprar su primera vivienda o cambiar de hogar. A continuación, te contamos todo lo que necesitas tener a mano para acelerar la concesión de tu hipoteca sin esperas ni contratiempos.

Documentación para justificar tu nivel de ahorro y endeudamiento

Para solicitar una hipoteca es preciso una cantidad considerable de ahorros. Se suele exigir entre un 20% y 30% del valor del inmueble para cubrir la entrada y los gastos asocaidos de tasación, notaría, impuestos o registro de la propiedad. Para ello, la entidad bancaria puede requerir:

Declaración del IRPF del último año

Extractor bancarios recientes

Recibos de pago de otros préstamos en vigor

Según BBVA, entre la documentación general se puede pedir información de la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España, una base de datos que recoge todas las deudas pendientes de pago superiores a 9.000€ que mantiene un cliente o avalista.

Documentación que acredita unos ingresos fijos y estables

Otro aspecto importante es demostrar unos ingresos estables y una trayectoria profesional sólida. Por ello, los solicitantes de una hipoteca deberán facilitar al banco, en función del tipo de trabajador:

Asalariados

Contrato laboral en vigor

en vigor Nóminas de, al menos, los últimos tres meses

de, al menos, los últimos tres meses Justificante de ingresos adicionales

Autónomos

Declaración del IVA del año anterior

Pagos trimestrales del IVA del año en curso

del año en curso Declaración anual del IRPF y pagos fraccionados

y pagos fraccionados Últimos recibos del pago a la Seguridad Social

En ambos casos podrá requerirse la vida laboral.

¿Qué otros aspectos se tienen en cuenta para conceder una hipoteca?

La entidad financiera podrá pedirte el contrato de arras o anticipo, por el cual se formaliza el compromiso previo de adquirir el inmueble. Este acuerdo recoge asimismo el precio y las condiciones pactadas entre el comprador y el vendedor.

La citada documentación será utilizada por el banco para valorar la concesión del préstamo hipotecaria en función del importe, el número de titulares y el tipo de interés. Otros aspectos que serán tenidos en cuenta son el límite de financiación, en torno al 80% del valor de tasación del inmueble; y el periodo de amortización, que oscila entre los 20 a 30 años.

Por todo lo anterior, se recomienda organizar con antelación los documentos, que pueden servirte para realizar una autoevaluación de tu situación financiera. Antes de solicitar una hipoteca, puedes tratar de reducir tus deudas, aumentar tu ahorro o afianzar tu estabilidad laboral. Recuerda que lo ideal es que la cuota no supere el 30-35% de tus ingresos netos.