Quince años creando emprendedores

El concurso de emprendedores universitarios que organizan la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Grupo Joly cumple 15 ediciones, lo cual habla por sí solo de su consolidación. Tras un lustro, el programa sigue ahí, ofreciendo oportunidades a los jóvenes para crear su propio futuro y demostrando que el espíritu emprendedor no decae. Más bien todo lo contrario.

Los cinco proyectos finalistas de esta edición son una buena prueba de ello, tras haber superado con éxito todas las fases selectivas del concurso. Hoy se conocerá el ganador, que tendrá derecho a una beca completa para cursar un máster EOI, financiada por elFondoSocialEuropeo, y los dos accésits, que contarán con una beca del 50% del coste de la matrícula del máster.

Los proyectos, que han sido monitorizados por EOI en la fase de selección, están en marcha o en la rampa de salida. Tres de ellos han puesto el foco de una u otra forma en el medio ambiente, otro tiene un marcado acento social y hay otro más centrado en las nuevas formas de comunicación.

Biofy

De los relacionados con el medio ambiente, dos han elegido la economía circular. Fernando Matías Canale, que cursa el doble grado de Ingeniería Eléctrica y Mecánica en la Universidad de Málaga (UMA), es el impulsor de Biofy, un proyecto que busca convertir el plástico en energía. Así, ha ideado un sistema para que el polietileno de alta y baja densidad, normalmente difícil de reciclar al estar muy contaminados por otros elementos, se transforme en fuel oil, una especie de petróleo de segunda mano usado en la industria. “Por un lado reducimos el flujo de plástico que va a los vertederos –dice Matías Canales– y por otro ofrecemos un combustible menos contaminante a altos hornos, que podrían seguir operando sin necesidad de cambiar de maquinaria”. Ahora mismo, Biofy busca financiación para crear una planta piloto en Málaga que, si tiene éxito entre los clientes, evolucionará hacia algo mayor. Fernando Matías Canale dirige el proyecto con Daniel Gil Félez, Melanie Carril, Victoria Rubio y Marcelo Hornillo.

Resivive

Yalbeiry Labarca es una venezolana que cursa un doctorado en Recursos Naturales en la Universidad de Córdoba. En su caso, trata de reutilizar el bagazo, el residuo de las cervecerías. Su idea, llamada Resivive, es conectar a cerveceras con granjas que pueden usar esta sustancia para la alimentación animal, y para ello ahora realiza un inventario de empresas. En una segunda fase, crearía con un partner tecnológico una aplicación on line con los excedentes agroalimentarios, aunque su objetivo último es levantar una planta de biomasa con los residuos del bagazo, tanto para sostener energéticamente a las cerveceras como para surtir la red de electricidad.

Green Shower

La tercera idea medioambiental tiene que ver con la domótica. Sergio Blanes, que ha cursado Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de Cádiz, ha creado un dispositivo que sustituye al grifo de la ducha y cuya virtud principal es que sólo permite que el agua salga cuando está a la temperatura adecuada, lo cual tiene un beneficio evidente de ahorro y comodidad. El proyecto, llamadoGreen Shower, está cerca de ser registrado como modelo de utilidad (un sistema de patentes para ideas que no son originales al 100% pero sí una variante innovadora) y posteriormente pasará el examen de un crowfunding para testar si puede tener éxito. Blanes prevé negociar con un fabricante el diseño de una carcasa –que es lo más caro–, y, aunque su idea en principio es la de producir y comercializar él mismo su producto, no descarta ceder este aspecto a un tercero.

Cienciaterapia

El emprendimiento social tiene cabida con Jesús Ángel Gómez, que antes del último examen de su licenciatura de Químicas en la Universidad de Huelva comprobó cómo era capaz de captar la atención de su sobrina con experimentos científicos. Se le ocurrió una idea, entonces: ¿por qué no llevar la ciencia a niños ingresados en hospitales, para aliviar su estancia y de paso crear vocaciones científicas? Y así nació Cienciaterapia. Ya promueve talleres en nueve hospitales de toda España, ha creado una red de 50 voluntarios a los que forma para hacer lo mismo, y cuenta con socios donantes y empresas patrocinadoras. Blanes, con Alvaro Sendagorta y Andrea Dos Anjos, se ha configurado en asociación, aunque probablemente Cienciaterapia termine siendo una fundación, con una idea ya más general de divulgación de la ciencia entre los niños, con talleres en colegios, por ejemplo.

Climax Producciones

Con la eclosión de las redes sociales, el vídeo se ha convertido en un instrumento de comunicación de primer orden, y a partir de esa idea Francisco José y Alejandro García Fuentes han creado en Huelva Climax Producciones, una productora audiovisual que ofrece servicios completos. Es decir, si un cliente, empresa o particular, pide algo, ellos se encargan de todo el proceso, desde el guión, a la dirección, el cásting, la producción, los actores, etc. Tanto Francisco José como Alejandro empezaron a estudiar Derecho en Huelva, pero pronto fueron a Sevilla para curar Arte Dramático. Después, se han formado como técnicos de cámara o directores de cine, y ahora están muy enfocados a la animación 3D. Aún no tienen fecha para el inicio de su aventura –ya que ambos están enfrascados en proyectos personales– y no saben si la iniciarán en Andalucía o Madrid, donde prevén trasladarse el verano que viene. Su proyecto está enfocado, sobre todo, a dar servicios a empresas.