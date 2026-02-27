Casi cuatro de cada diez vacantes de empleo en España están en el sector público, según el INE

El sector público concentra más de un tercio de las vacantes de empleo en España. Según la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre vacantes, en el cuarto trimestre de 2023 la Administración reunió el 36,6% de los puestos sin cubrir, una proporción muy superior a la de cualquier otro grupo de actividad.

Teniendo en cuenta los datos referentes, el sector público copa casi cuatro de cada diez vacantes de empleo, un 36,6%, a mucha distancia de los siguientes grupos por actividad económica, el de comercio al por mayor y al por menor, que ofrece un 10,9% de las vacantes, y el de actividaes profesionales, científicas y técnicas, con el 8,1%. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía suponen el 55,7% del total de ofertas de empleo recogidas por esta encuesta.

El principal motivo por el que las empresas declaran no tener vacantes es simplemente porque no necesitan más trabajadores (93%) y apenas un 3,9% alega que se debe al elevado coste de contratación.

Vacantes por tamaño de empresa y sectores

Según los datos analizados en el periodo comprendido entre 2014 y 2023, las empresas que cuentan con más de 200 trabajadores tienen cierta estabilidad en el porcentaje de vacantes, que se sitúa en torno a un tercio del total de todas las ofertas. En cambio, las empresas pequeñas (las que tienen de 1 a 49 empleados) han pasado de representar más del 50% de las vacantes en 2014 a sólo un 34,2% en 2023. Este descenso se ha visto absorbido por las empresas de tamaño medio (de 50 a 199 trabajadores), cuya importancia relativa en el número de vacantes ha pasado del 16,9% en 2014 al 31,8% en 2023.

Casi cuatro de cada diez vacantes de empleo en España pertenecen al sector público / INE

Por actividades económicas, la que registró un mayor aumento fue la de construcción, que creció un 67,9%, representando un 4,6% del total de vacantes. También aumentó mucho el número de vacantes en hostelería, con un 26,2% más, seguida por actividades financieras y de seguros, con el 25,4%. Por el contrario, los mayores descensos tuvieron lugar en actividades sanitarias y de servicios sociales, donde cayeron un 36,1%, y en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, un 26,8%.

La cifra de vacantes, un indicador de gran valor

Una vacante de empleo se define como un puesto remunerado de nueva creación, desocupado o a punto de quedar vacante para el que el empleador tiene intención de cubrir de inmediato o dentro de un periodo específico. El número de vacantes es, además, un indicador de la coyuntura económica: los incrementos en los puestos vacantes adelantan un crecimiento de la actividad económica, mientras que descensos apuntan a una ralentización de la misma.

En España, la información sobre los puestos de trabajo disponibles se obtiene del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), así como de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, pero la inscripción no es obligatoria, de modo que esta fuente administrativa no bastaría por sí sola para un cómputo adecuado de las vacantes. El futuro de las estadísticas de vacantes pasa por recopilar datos de los portales web de búsqueda de empleo para completar la información que se obtiene ahora a través de encuesta, pero se deben salvar problemas como la falta de homogeneidad en las definiciones, descripciones y características de los puestos anunciados y la existencia de duplicidades en diferentes plataformas.