Más de 12 millones de pensiones aumentarán sus ingresos este 2025, en mayor o menor medida. Desde el, 2,8% que crecerán las pensiones contributivas al 9% que aumentarán las no contributivas, pasando por el 6% que se verán incrementadas las pensiones mínimas. Al final hubo fumata blanca en los planes iniciales del Gobierno y los jubilados ya pueden respirar tranquilos y analizar bien los servicios y descuentos hay disponibles para jubilados en España. Eso sí, algunos no pueden dormirse en los laureles y deben estar atentos a 5 errores comunes al solicitar la jubilación y a ciertas gestiones que deben realizar para no perder estos beneficios. Es el caso aquellos que deseen recibir una pensión no contributiva.

¿Qué son las pensiones no contributivas? Desde La Moncloa explican que "las pensiones no contributivas son ayudas económicas destinadas a ciudadanos que no cuentan con los recursos suficientes para subsistir. Las personas que no han cotizado nunca, o al menos, no por el tiempo suficiente, y se encuentran en una situación de vulnerabilidad". Estas pensiones no contributivas pueden ser de jubilación o de invalidez, pero para poder percibirlas en ambos casos en necesario presentar cierta documentación dentro de un período determinado del año. Qué documento hay que presentar para recibir una pensión no contributiva y en qué plazo es necesario hacerlo. Aquí os lo aclaramos.

Declaración anual de ingresos

El documento que se debe entregar para seguir optando a tener una pensión no contributiva, ya sea en las oficinas del Imserso o la Seguridad Social, por correo postal a través de la la Sede Electrónica del Imserso, es la declaración anual de los ingresos o rentas computables de la persona beneficiaria de la pensión y de los que conviven con ella, siempre referidos al año anterior (2024). Además, también se solicita que en dicho documento se aclare si las condiciones para el presente año (2025) van a variar o se tiene perspectiva de mejorar dichos ingresos, incluso haciéndolo a posterior si hiciera falta en el caso de que así suceda.

¿Para qué? El propósito es tan claro como simple y justo. La cuantía de la pensión no contributiva que se reciba, ya sea por jubilación o invalidez, se verá modificada para adaptarse a las circunstancias específicas de cada pensionista, ya que el fin último es garantizar que las ayudas llegan a quienes realmente las necesitan, de forma justa y eficiente.

El plazo para recibir la documentación que permite recibir una pensión no contributiva finaliza el 31 de marzo de 2025

De esta forma todas aquellos pensionistas que perciban una pensión no contributiva tienen la obligación de presentar esta declaración anual de ingresos. Y deben hacerlo durante el primer trimestre del año. Esto es, el plazo para recibir la documentación que permite recibir una pensión no contributiva finaliza el 31 de marzo de 2025. Y en caso de no estar pendiente o conseguir la documentación necesaria para enviarla antes de dicho momento puede terminar ocasionando la suspensión temporal o la pérdida definitiva de esta pensión, que en miles de casos son imprescindibles para garantizar el sustento diario de los que las perciben.