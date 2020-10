Respecto a cómo manejarán la inversión en 2021 , la respuesta es más contenida y está dividida en dos bloques de pesos parecidos: el 52% prevé aumentarla, frente al 48% que no la incrementará.

No es menor tampoco el compromiso de las empresas familiares por mantener el empleo. Con vistas a 2021, un 63% de los empresarios que participan en la encuesta interactiva prevé mantener su plantilla en los niveles actuales , frente al 27% que contestó que se verá forzado a reducirla. Además, otro 10% incluso en la situación actual tiene previsto aumentar los puestos de trabajo que genera su compañía en el próximo ejercicio.

Los empresarios también demostraron un fuerte compromiso en el mantenimiento de su compañías, que tienen precisamente en le mantenimiento en el tiempo, generación a generación, uno de sus principales valores. Por ello, al ser preguntados qué destino piensan dar a los beneficios que obtengan en 2020, el 58% planea reinvertirlos en su empresa . Le siguen los empresarios (21%) que admiten que este ejercicio recesivo no arrojará beneficios. Un 12% dedicará las ganancias a reducir endeudamiento. Un 7% a ampliar mercados, y sólo el 2% tiene decidido dedicarlos a repartir dividendo entre sus socios o accionistas.

La pandemia ha instalado definitivamente a la empresa familiar en el pesimismo sobre la situación económica. Por tercer año consecutivo, los emprendedores que participan en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar , que en su 23ª edición tiene un formato telemático y no presencial, precisamente por la alerta sanitaria, empeoran su diagnóstico de la situación económica, a la que ya le otorgan un suspenso , y reclaman que para salir de esta situación de recesión se apliquen reformas de calado .

Felipe VI pide "unidad y no "caer en el pesimismo"

El Rey animó a los españoles este lunes, al inaugurar el 23º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, a "no caer en el pesimismo", a pesar de entiende que entre la ciudadanía exista "gran incertidumbre" por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que para España ha provocado la pandemia de Covid-19, y recetó como fórmula para vencer ese desasosiego "unir fuerzas" entre instituciones y empresas para poder salir adelante.

"Nadie duda de que el 2020 está siendo un año difícil, pero no podemos caer en el pesimismo. Sin duda, este virus representa un inmenso reto para España, como para la UE y todos los países", dijo Felipe VI.

Para el jefe del Estado, en estos momentos de dificultad es cuando "las instituciones, las empresas y las familias tienen que demostrar su capacidad y voluntad para unir fuerzas y encontrar soluciones que procuren atender tanto el corto como el medio y largo plazo".

Como en la edición anterior, el Rey sí participó en el congreso, que al ser telemático y no presencial se desarrolla en Madrid y no en Pamplona como estaba previsto, pero no el presidente del Gobierno. Si hace un año Pedro Sánchez plantó a la empresa familiar cuando estaba anunciado, esta vez alegó problemas de agenda con antelación suficiente. Sí estuvo en 2918 en Valencia, donde su presencia fue polémica.

Felipe VI volvió a enfatizar, como en ediciones anteriores, que las empresas familiares son "un pilar fundamental" de la sociedad y tienen un papel clave en la recuperación económica por su experiencia en "afrontar y superar crisis precedentes".

"Estáis en la vanguardia de la transformación de nuestro país y necesitamos seguir contando ahora y siempre con vuestro esfuerzo, empuje y responsabilidad para construir un país cada vez más próspero y dinámico", les dijo a los empresarios el Rey.

En el acto de apertura del congreso también intervino el presidente del Instituto de Empresa Familiar, Marc Puig, que se estrena en este puesto en esta cita tradicional. El empresario catalán enfatizó que es "en momentos como el actual cuando más se pone de manifiesto el papel que la Corona representa, como muestra de la estabilidad institucional que necesita un país para crecer, desarrollarse día a día y superar situaciones críticas como las que vivimos".