Las empresas piden estabilidad para crecer sin ser “hostigadas”

Paradela resalta las ventajas competitivas andaluzas

El Gobierno de Andalucía actual quiere ser un apoyo constante para las empresas, a las que agradeció su creación de riqueza, y les animó a seguir invirtiendo en un momento en el que la comunidad autónoma debe aprovechar las ventajas competitivas que tiene en las transición ecológica y digital.

Así lo puso de manifiesto el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que recordó que esas ventajas competitivas se basan en la capacidad que Andalucía va a tener en este proceso de cambio vertiginoso de ofrecer “energía limpia, a precio competitivo y accesible”.

Paradela afirmó ante el auditorio que el Gobierno de la Junta está convencido de que “Andalucía ha iniciado ya el camino de la reindustrialización”, gracias al proceso de descarbonización de la economía.

El consejero afirmó que el cambio de modelo energético es “la mayor oportunidad” que la comunidad tiene, gracias a la conexión entre la energía y la industria, a lo que unió también la minería metálica andaluza, cobre y otros minerales, que jugará también un papel clave porque el subsuelo andaluz tiene 17 de los 29 elementos que la Unión Europea considera clave.

Para dimensionar esa oportunidad ofreció un “dato sencillo de retener”: los 12.000 MW más que se han autorizado en enero requerirán 12.000 millones de euros de inversión, que crearán 30.000 empleos sólo en la fase instalación.

Y para hacer realidad estas oportunidades hace falta capital privado. Paradela reiteró que la Junta quiere ser un “aliado y un socio” de la iniciativa empresarial. “Sin empresa no hay riqueza, ni empleo, ni progreso y sin progreso no puede haber bienestar para los andaluces”, dijo el consejero ante los muchos empresarios que se dieron cita.

Además, dejó claro que Andalucía promueve un desarrollo ordenado y sostenible de las energías renovables. Para Paradela no hay dilema sobre si es o no compatible ese desarrollo con el respeto a la sostenibilidad ambiental. Así, recordó que no todos los proyectos pasan los filtros. “El 23% de la potencia solicitada decayó por no cumplir los requisitos medioambientales”, añadió.

Puso en valor también la importancia de la Unidad Aceleradora de la Junta, con 127 proyectos en tramitación, de los que 102 tienen que ver con las competencias de su Consejería.