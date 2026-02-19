La estafa del bizum inverso se reinventa: Haz esto antes de enviar dinero a los estafadores que se hacen pasar por tu banco o un amigo desesperado

Bizum se ha convertido en uno de los métodos de pago más extendidos en los últimos años. Sin embargo, esta misma popularidad se ha convertido en un reclamo para los ciberdelincuentes, que utilizan esta aplicación móvil como una vía para estafar a sus usuarios. Pero ¿cuáles son las estrategias que utilizan y cómo podemos evitar caer en el engaño?

Un caso reciente nos lleva hasta la ciudad de Córdoba, donde la Fiscalía solicita tres años de prisión por estafar casi 1.000 euros a un vecino mediante técnicas de phishing. En concreto, el acusado envió a la víctima un SMS en que se hacía pasar por su banco. En él le informaba de que su cuenta había sido inhabilitada y que debía acceder a un enlace para resolver la incidencia. La víctima accedió al link, introdujo sus datos y así le hicieron hasta tres cargos vía Bizum por valor de 948 euros.

El 'error' del desconocido: "El bizum que te envían es fraudulento"

Una de las estafas más propagadas es la del bizum inverso. En este caso, la víctima recibe un bizum y, minutos después la llama un desconocido, quien simula que se ha equivocado y solicta el reembolso. "El bizum que te han enviado es fraudulento, ya que proviene de una tarjeta robado o una cuenta hackeada, pero tú devuelves el dinero con tu cuenta real", explica la asesora financiera Natalia Lara.

De acuerdo con esta experta, a los pocos días la entidad bancaria detecta el fraude y anula la transacción, si bien el dinero continúa en manos del estafador. Ante esta situación, se debe contactar con el banco para que gestione la devolución. "Nunca devuelvas el bizum. El estafador puede insistir o amenazar, pero tú no mueves un euro", recomienda Lara.

Roban tus datos, suplantan a tu banco y te piden aceptar el cargo de un bizum

En otra variante de esta estafa entra en juego la suplantación de instituciones y las filtraciones de datos, como les ha ocurrido a los clientes de Endesa. Hace unos días el escritor Juan Domínguez relataba en X que le habían intentado estafar 1.200 euros: "Me llama de un móvil, un tío en perfecto español que sabe mi nombre y me dice que llama de Bankinter, que han detectado un intento de fraude y que si yo he hecho dos compras en la madrugada". El estafor trata así de generar una urgencia en la víctima e impedir que razone correctamente.

"Digo que no y me pide que entre en mi app móvil para asegurarse de que recibo y cancelo su solicitud de devolver los movimientos", continúa. En ese momento, Domínguez le pide al estafador que se identifique y le faclita su número de cuenta, nombre completo y DNI. Al acceder a la banca electrónica, aparece una solicitud para firmar dos pagos de Bizum a una tienda. "El supuesto operario me dice que tengo que pulsar 'aceptar' para aceptar la devolución. Me parece rarísimo, así que le doy a rechazar", añade.

En realidad, se trata de una solicitud para aceptar un cargo de Bizum. Si te ocurre algo similar, debes hacer lo mismo que Juan Domínguez: ponerte en contacto con tu entidad bancaria a través de un canal oficial antes de realizar cualquier transacción.

Un 'conocido' te pide dinero: le han robado la cuenta de Whatsapp

En otros supuestos, el estafador se hace pasar por un amigo o familiar y solicita dinero urgentemente a la víctima. "Previamente se han hecho con el control de su cuenta de Whatsapp, revisan los chats y escriben a la gente a los que nunca le negarían su ayuda", explica una portavoz de la Policía Nacional. Entonces te escriben a través de uno de estos contactos y te piden dinero con la excusa de que su Bizum no funciona. Pero aquí está la estafa: "Te piden que este dinero sea enviado a otro número de teléfono, por lo que tu familiar nunca lo recibirá".

Para evitar caer en esta estafa, es suficiente con realizar una llamada telefónica previa a tu familiar o amigo para saber si es él quien te está pidiendo el dinero. Por otro lado, para evitar que suplante tu identidad en Whatsapp, no dejes la sesión abierta en dispositivos a los que tengan acceso otras personas, no envíes ningún código de verificación ni pinches ningún enlace sospechoso.