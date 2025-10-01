Soy experto en finanzas y esto es lo que debes tener en cuenta para invertir en oro: "El IVA puede cargarse la rentabilidad"

El precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico y se sitúa ya por encima de los 3.800 dólares la onza. El valor refugio por antonomasia se ha incrementado en un 45% en lo que va de año, en un contexto de incertidumbre global marcado por las tensiones geopolíticas y arancelarias, además del reciente recorte de los tipos de interés aplicado por la Reserva Federal de Estados Unidos.

"El precio del oro se ha multiplicado por diez desde el año 2000, el triple que la vivienda y el doble que el índice Standard & Poor's 500", apunta el abogado y experto en finanzas, Andrés Millán (@lawtips). En este sentido, el oro es uno de los activos financieros más seguros en tiempos de inestabilidad económica, si bien existen ciertos aspectos que debes tener en cuenta si vas a invertir por primera vez.

Los intermediarios y el 'spread' pueden comprometer la rentabilidad

"La compra de oro suele tener una comisión alrededor del 3%", explica el asesor en metales preciosos, Rubén Fernández (@rubenfernandezgold). Es decir, los intermediarios comercializan el oro por un porcentaje adicional sobre el valor real de la transacción. Este es el primer aspecto que puede comprometer la rentabilidad de tu inversión.

"Se debe comprobar también el spread, o sea, la diferencia entre los precios a los que puedes comprar y vender ese activo", recomienda Fernández. Se trata de una "comisión oculta", que puedes consultar en tiempo real a través de portales como Kitco. Por ejemplo, a las 10:45 horas de este miércoles 1 de octubre, el precio más alto al que se compra el oro es de 3.309,79€ la onza; y el precio más bajo al que se vende es de 3.311,41€ la onza. Por tanto, el spread es de 1,62€ por onza en este caso.

Las comisiones para los intermediarios y el spread son los principales sobrecostes a la hora de invertir en oro, cuya suma total debería oscilar entre el 3% y el 4,5%, según Millán. Otros costes asociados pueden ser los gastos de envío o custodia.

El oro puro de inversión está libre de impuestos

En España, el oro de inversión —con una ley igual o superior a 900 milésimas— está exento de IVA. Para ello, debe tratarse lingotes de oro puro: "Un pendiente, una joya u oro impuro sí carga un 21% de IVA, lo que chafa toda rentabilidad". Esto es en lo que debes tener en cuenta al comprar un lingote:

Debe llevar el sello del fabricante

Ha de indicar el peso

El grado de pureza también va acuñado. Según Fernández, el mínimo es 999,5 y, lo ideal, un 999,9

Tiene que disponer de un certificado de calidad que garantice su reconocimiento a nivel internacional

"Si compras sin factura, sin trazabilidad o sin estas marcas puedes estar tirando el dinero e incluso tener un problema legal si lo dejas en herencia o si Hacienda lo descubre", advierte Millán. Por eso siempre es preciso solicitar una factura nominativa de la transacción.

Finalmente, la custodia es el mayor riesgo que acarrea invertir en oro físico —"aparte de que pueda caer su precio"—. Guardarlo en la caja fuerte de un banco, en casa o confíarselo a un tercero son las principales alternativas, si bien cada una de ellas acarrea cierto grado de riesgo, además de los sobrecostes asociados.