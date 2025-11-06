Un experto en finanzas explica cómo es pedir una hipoteca al 100%: "El primer mito es creer que no necesitas ahorros. Vas a tener un montón de gastos extra"

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado, especialmente, para los jóvenes que buscan independizarse. Actualmente, el precio medio en España se sitúa en 2.555 €/m2, sengún los últimos datos de Idealista. Esto supone un incremento interanual del 15,7%. Además, aunque la intención de compra está en aumento, muchos de los que quieren dar el paso "se sienten frustrados por las condiciones económicas", explica Marta Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En este contexto, numerosas personas valoran la posibilidad de solicitar una hipoteca al 100%, pero ¿es realmente una alternativa recomendada? "Hoy en día, financiar una vivienda de esta forma es la única solución que tienen muchos jóvenes. Pero ojo, porque no es oro todo lo que reluce", afirma el experto en finanzas e inversiones, Mike Albares, en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 600 mil seguidores.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de pedir una hipoteca al 100%?

"La falta de ahorro, la inestabilidad laboral y los altos precios hacen que ese deseo de compra no se traduzca en una acción", añade Matos, si bien el reciente estudio del portal inmobiliario revela que "casi la mitad de los españoles, de entre 25 y 34 años, prevé adquirir una vivienda en el próximo lustro". Teniendo esto en cuenta, la búsqueda de vías para hacer frente a esta inversión se mantiene en auge.

"El primer mito es creer que, al financiar una vivienda al 100%, no necesitas ahorros porque el banco te da todo el préstamo", prosigue Albares. Sin embargo, "esto es falso". Hay que tener en cuenta que las entidades bancarias "no financian los gastos asociados a la compraventa" y estos suelen rondar el 10% del valor del inmueble. Además, este tipo de préstamo supone un mayor riesgo para el banco, por lo que "exigirá condiciones más duras. Esto se traduce en tipos de interés más altos y contratación de productos extra, como seguros o alarmas".

Finalmente, "también habrá que pagar impuestos al comprar la vivienda, que tampoco va a financiar el banco". Por lo tanto, considerando todos estos puntos, financiar una hipoteca al 100% "no es lo recomendable, a no ser que no tengas otra opción", concluye el experto. "Ten en cuenta que vas a tener un montón de gastos extra".

Financiar una hipoteca al 100%: posibles riesgos

"Estas hipotecas se alejan de los parámetros comunes en el mercado y cubren la totalidad (o prácticamente) del precio de la vivienda, por lo que resultan a priori muy atractivas para los compradores", afirma Idealista. Así, en línea con la explicación de Mike Albares, "los ahorros previos para adquirir el inmueble se reducen a los impuestos y gastos, que oscilan entre el 6% y el 12% del precio de compra"; una cantidad que depende en gran medida de la comunidad autónoma en la que nos encontremos.

No obstante, como decíamos, este tipo de préstamo implica un riesgo más elevado, por lo que "es muy difícil encontrar un banco que financie al 100%", prosigue el portal inmobiliario. De manera que los requisitos para optar a esta posibilidad también son más exigentes, aunque en muchos casos van dirigidas a personas menores de 35 años que adquieran su primera vivienda. Asimismo, hay que tener en cuenta que, con el tiempo, pueden convertirse en hipotecas burbuja; es decir, si se incurre en una deuda avalada por el propio inmueble, éste puede valer menos que el dinero que prestó el banco inicialmente.