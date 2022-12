"La figura del fijo discontinuo ha traído seguridad pero también más empleo sumergido"

¿Cuál es el balance del Black Friday en Andalucía y cómo se presenta la Navidad en cuanto a contratación?

En el pasado Black Friday hubo 6.000 contrataciones, un 16% menos que en la campaña anterior, aunque el descenso es un poco menos acusado que el español, del 17,3%. En Navidades estimamos 77.000 contratos en la región, un 18,7% menos, cinco décimas menos que en España. Es evidente que hay un frenazo en las contrataciones.

¿Y a qué se debe? ¿Más a una desaceleración real o a que el consumidor tiene un cierto miedo a lo que pueda venir?

Creo que es una mezcla de las dos cosas. Hay desaceleración y las noticias no ayudan a generar confianza en los consumidores. Inflación, guerra, precios de la energía y los alimentos, subida de tipos... La ciudadanía está rodeada de cosas que no alientan al consumo. Y la reforma laboral no contribuye a la flexibilidad que necesitan las empresas en los entornos actuales.

¿Piensa que hay que darle una vuelta?

No se puede negar que ha servido para reducir la temporalidad. La figura de los fijos discontinuos dota de mayor seguridad a los trabajadores pero tiene muchos inconvenientes de gestión. La Inspección ha detectado 25.000 contratos irregulares. Hay más competencia desleal y empleo sumergido y esto resta calidad al empleo. Además, aunque cierto que hay más seguridad la reforma no ha servido para incrementar la productividad.

¿Y qué propone Randstad para solucionar esas deficiencias?

Habría que incrementar la formación de los trabajadores fijos discontinuos que estuvieran en 'stand bye'. Es necesario que esté formándose continuamente. Se debería permitir también que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) pudieran contratar fijos discontinuos no solo para posiciones temporales sino también de más larga duración. El hecho que las ETT no puedan cubrir estas posiciones limita las posibilidades de dar mas continuidad a los trabajadores y mas flexibilidad a las empresas, lo que nos asimilaría a los modelos europeos de éxito.

Más allá de la reforma laboral, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran las empresas a la hora de contratar en este contexto de desaceleración?

En este contexto de desaceleración observamos un fuerte crecimiento de la rotación laboral. Casi cuatro de cada diez empresas sufre este problema, y más en Andalucía. Según nuestros estudios la rotación ronda el 17% en España y un 23,7% en la comunidad, un índice más alto que la media.

¿Eso quiere decir que muchos más trabajadores que antes abandonan su trabajo, no? ¿Y a qué es debido?

Hay un antes y un después de la pandemia. Ahora los trabajadores buscan cosas diferentes: conciliación, flexibilidad, teletrabajo, no solamente salario. El sueldo sigue siendo muy importante, pero se incorporan otros factores y las empresas nos tenemos que adaptar. La empresa tiene que ser atractiva. Un trabajador puede rechazar un puesto porque no tenga teletrabajo.

Eso se vincula con las dificultades de las empresas para encontrar según qué perfiles.

El 72% de las empresas cree que la escasez de talento es un problema de gravedad. Y empieza a ser general: no solo se da en perfiles tecnológicos o industriales, sino también en administrativos o en puestos teóricamente menos cualificados. Para atraer trabajadores es necesario que estos encuentren buen clima laboral, flexibilidad y posibilidad de crecimiento.

¿Cómo se presenta el año 2022 en lo laboral?

Ocho de cada de cada 10 empresas prevén un empeoramiento de la economía pero un 63% dice que va a contratar nuevo personal en los próximos 12 meses, y entre las grandes este porcentaje asciende a un 87%.Los motivos son el crecimiento del negocio para el 52%, la rotación de la plantilla para el 50% rotación de la plantilla y la búsqueda de buenas habilidades para el 32%. A pesar de los malos datos macro las empresas seguirán contratando y eso es buena noticia.

¿Cuáles serán las profesiones más demandadas?

Las relacionadas con la tecnología, la construcción y la hostelería. Este último será el único sector en el que aumente el volumen de contratos respecto al año pasado, y uno de los motores será el sur. En esta actividad está costando mucho encontrar personal cualificado. Tras la pandemia, muchos de sus trabajadores se han ido a otros sectores como la logística y se han quedado allí.