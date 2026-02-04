Cómo inscribirse en Garantía Juvenil: el sistema que conecta a los jóvenes desempleados con las ofertas de trabajo y formación que les interesan

Las comunidades autónomas ofrecen asimismo ofertas de empleo y formación específicas para jóvenes a través de sus servicios de empleo.

La tasa de desempleo juvenil se situaba en el 23,4% en diciembre de 2025, la segunda más alta de la UE solo por detrás de Suecia, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). El SEPE confirma que en el último mes el paro entre los menores de 25 años ha ascendido en 4.040 personas (+2,28%). Si bien este dato marca su registro más bajo en un mes de enero, el desempleo juvenil continúa siendo un problema estructural en España. Ante ello, el SEPE impulsa iniciativas como Garantía Juvenil, pero ¿en qué consiste?

Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes al mercado de trabajo. Con este fin se ha creado el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se concibe como un fichero en el que las personas jóvenes, inscritas con carácter voluntario, pasan a constituir una lista única de demanda a disposición de las entidades responsables de proponer las ofertas concretas. A continuación, te contamos cómo inscribirte y cuáles son sus beneficios.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el Sistema de Garantía Juvenil?

Los requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los siguientes:

Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en nuestro país que habilite para trabajar.

Estar empadronado en cualquier municipio del territorio español

Tener más de 16 años y menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción

en el momento de solicitar la inscripción No haber trabajado ni recibido acciones educativas o formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitiud

en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitiud Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

En el caso de las personas demandantes de empleo, bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

¿Cuáles son los beneficios de inscribirse en el Sistema de Garantía Juvenil?

Los jóvenes podrán solicitar su inscripción a través del Fichero del Sistema de Garantía Juvenil. La forma más sencilla y rápida es mediante la identificación a traés de DNI electrónico, un certificado electrónico reconocido o a través del Sistema Cl@ve. También en las Cámaras de Comercio, los centros adscritos a la Red de Servicios de Información Juvenil o a través del correo info.garantiajuvenil@sepe.es y el teléfono 060 se proporcionará información y ayuda para completar la solicitud de inscripción.

Una vez que la persona interesada haya sido dada de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil podrá acceder a los siguientes servicios: