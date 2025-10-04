Irene Gil, abogada: "En la declaración de la renta hay que tributar por los ingresos de alquilar una vivienda, pero puedes conseguir un ahorro fiscal importante"

Cada año, la campaña de la renta ofrece la posibilidad de optimizar impuestos. Es decir, aprovechar todas las deducciones, bonificaciones y beneficios fiscales disponibles, ya sea para reducir la cantidad a pagar o aumentar el importe a devolver. En este sentido, los propietarios de inmuebles en alquiler cuentan con más posibilidades de las que creen y así lo asegura la abogada y experta fiscal Irene Gil Alarcón.

"En la declaración de la renta hay que tributar por los ingresos que obtienen al alquilar una vivienda", informa en su perfil de TikTok, donde acumula más de 41.000 seguidores. "Pero existen unos gastos que nos podemos deducir y así pagar menos impuesto". Sin embargo, son muchas las personas que desconocen hasta qué punto se les permite desgravar los costes de poner la casa a disposición de los inquilinos y mantenerla en las mejores condiciones posibles.

Gastos de una vivienda en alquiler deducibles al hacer la declaración de la renta

No solo es posible deducir los intereses de la hipoteca para comprar la casa o el IBI, sino que existen otros gastos importantes a tener en cuenta, precisamente por su potencial para marcar la diferencia. "Nos podemos deducir la tasa de basura", además de "los gastos de reparación y conservación de la vivienda, como una factura por arreglar una cañería o la caldera". Todo ello, abre las puertas a la optimización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

También "las cuotas de la comunidad, si las pagas tú; o los sueldos de terceros que prestan servicio, como por ejemplo un portero del edificio", son gastos deducibles. En la misma línea, se puede descontar el coste que implica hacer el contrato de alquiler, si ha intervenido un abogado; o las comisiones que cobran plataformas de alquiler como Booking o Airbnb.

Por si esto fuera poco, los propietarios también cuentan con la opción de desgravar "los contratos de seguros de incendios, robos, impago del alquiler... y la amortización de la casa y de los muebles cedidos". Sin embargo, esto no es lo más importante. En palabras de la experta, "si estás alquilando a una persona que destina el alquiler a su vivienda habitual; es decir, que va a residir permanentemente en el inmueble, puedes aplicarte una reducción del 50% sobre la cantidad que te quede una vez ya restados los gastos anteriores". Esto supone "un ahorro fiscal muy importante".

Obligaciones fiscales de los arrendadores

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la correcta gestión fiscal del inmueble implica una serie de obligaciones formales. Algunas de las más importantes, recuerda CaixaBank, son las siguientes:

Formalizar el contrato del alquiler por escrito y registrarlo, teniendo en cuenta las exigencias de la normativa autonómica.

Solicitar y conservar las facturas y recibos de todos los pagos y gastos asociados.

Declarar el alquiler en la renta correspondiente al ejercicio fiscal.

Presentar el modelo 100 de IRPF, donde se incluye el rendimiento del capital inmobiliario.

"Comprender la fiscalidad del alquiler es esencial para sacar el máximo partido a los beneficios que ofrece la normativa tributaria en España", observa la entidad bancaria.