Los márgenes empresariales alcanzan niveles pre-Covid en la mayoría de sectores

Los márgenes empresariales se situaron en el primer trimestre de este año 2023 en niveles similares a los registrados antes del estallido de la pandemia en la mayoría de los sectores, según se desprende del nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales lanzado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Banco de España y la Agencia Tributaria.

El Observatorio lanzado este lunes recoge la información de un conjunto de indicadores económicos ya disponibles, relativos a la Contabilidad Nacional, la Central de Balances, la Encuesta sobre Actividad Empresarial y otros datos recogidos por la Agencia Tributaria.

En el primer informe trimestral de este Observatorio, referido al primer trimestre del año, se aprecia que, dentro de esta dinámica positiva en cuanto a la tendencia de los márgenes, existen diferencias muy significativas entre sectores e incluso entre empresas dedicadas a la misma actividad.

"Dentro de un mismo sector existen empresas con márgenes muy elevados y empresas con márgenes muy reducidos, e incluso negativos", explican desde el Observatorio.

Destaca la evolución de los márgenes empresariales del sector energético, que han subido con fuerza desde mediados de 2021, reflejando, entre otros factores, el impacto de los precios del gas, del petróleo y de sus derivados de la guerra de Rusia en Ucrania. En la actualidad, se encuentran en niveles "anómalamente elevados", que superan los registros prepandemia.

La intensa recuperación económica tras la crisis sanitaria y la caída de las exportaciones de combustible de Rusia provocaron que la ratio del resultado de explotación sobre ventas del sector de la producción y distribución de carburantes pasara del 2% a finales de 2020 a cerca del 17% en el inicio de 2023.

De acuerdo con el informe, la recuperación de los precios energéticos tras la pandemia y las restricciones a la distribución internacional del carburante ruso provocaron un efecto alcista en los márgenes de los sectores productores y comercializadores de productos homogéneos con precios cotizados a nivel internacional, los márgenes no reflejan tanto las dinámicas de oferta y demanda nacionales, ni su estructura de mercado, sino las mundiales.

Así, la evolución de precios de los productores españoles no depende de la variación de sus costes sino de los precios cotizados internacionales por lo que su margen es volátil y puede aumentar y contraerse con rapidez e intensidad.

Por su parte, el margen en el suministro de electricidad y gas mostró desde mediados de 2021 una trayectoria creciente hasta alcanzar niveles del 25% a principios de 2023. En concreto, en el subsector de suministro de electricidad y gas, los márgenes cayeron durante la primera mitad de 2021 y, desde entonces, han mantenido una tendencia creciente. De esta forma, su resultado de explotación sobre ventas repuntó hasta el 23,7% a finales de 2022, trayectoria alcista que ha continuado a comienzos de 2023.

La cadena alimentaria aún no se recupera

En cuanto a los sectores más impactados por el estallido de la pandemia --turismo, hostelería, transportes, etc.---, que sufrieron caída de sus márgenes cercana al 75% en 2020, sus niveles ya se encuentran cerca de los registrados antes de la Covid-19.

En sentido contrario, los márgenes de la cadena alimentaria, que sufrieron en 2021-2022 el encarecimiento de las materias primas y provocó la caída del 25% de sus márgenes, aún permanecen en niveles inferiores a su media histórica, pese a que se habrían recuperado algo recientemente.

En el primer trimestre de 2023, la relación de las tensiones inflacionistas por el lado de los costes se ha reflejado en un aumento de los márgenes de los sectores de la cadena alimentaria, que han repuntado cerca de un punto porcentual.

En los eslabones finales de la cadena alimentaria, tanto el margen del comercio minorista como el del comercio mayorista se encuentran a comienzos de 2023 en niveles similares a su media histórica. Tras registrar un mínimo en el cuarto trimestre de 2022, ambos márgenes han repuntado en el primer trimestre del año, incremento que ha sido más acusado en el caso de los márgenes del comercio mayorista, que históricamente siempre han sido algo mayores que los del comercio minorista.

Los bancos, beneficiados por el alza de tipos

Con vocación de permanencia e independientemente de la próxima convocatoria de elecciones generales, este Observatorio nace con el objetivo de mejorar la disponibilidad de la información sobre márgenes empresariales y de poner a disposición de la ciudadanía y los agentes interesados de datos relativos a su evolución.

Hay que tener en cuenta que en este Observatorio no se incluyen datos del sector financiero, ya que no se puede hacer seguimiento equiparable respecto a otros sectores, y tampoco de autónomos, debido a que las variables que se toman como referencia de las empresas para hacer la estimación no se incorporan en los registros contables de los trabajadores por cuenta propia.

Pese a esto, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha explicado que aunque las entidades bancarias no están dentro del Observatorio porque no tributan por IVA, otras fuentes de datos "claramente muestran que la subida de los tipos de interés están ampliado de manera muy notable los márgenes de intermediación del sector".