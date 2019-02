El área comercial y de ventas copa casi el 50% de las ofertas de trabajo en Andalucía

Lo positivo: las ofertas del sector TIC van ganando peso

No todo tiene connotaciones negativas. Así, Andalucía mejora su posición en el sector TIC, ya que concentra el 10,19% de todas las ofertas de este tipo enEspaña y es la tercera región del ranking tras Madrid y Cataluña. Además, en relación con el resto de áreas, tecnología, información y comunicaciones suponen el 9,71% de todas las ofertas de empleo que hubo en Andalucía en 2017, frente al 6,38% de 2016. Un avance bastante significativo, que, sin embargo, no llega para igualar la proporción de esta actividad en el conjunto de España, del 11,68%. Por lo demás, el informe deja detalles como que en la región no se busca tanto la experiencia (73%) como en el conjunto de España (88,49%) y tampoco son tan importantes los idiomas, que son imprescindibles para el 29,69% de los puestos frente al 34,84% nacional. El sueldo medio, de 23.374 euros anuales, es el séptimo en el ranking autonómico y está por debajo de la media de 25.053.