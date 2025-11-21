Así quedarían los nuevos sueldos de los funcionarios con la subida del 11% planteada por el Gobierno: hasta 3.700 euros más al año

Los funcionarios de la categoría profesional más alta pasarían a cobrar más de 37.000 euros brutos en 2028, sin contar trienios ni complementos específicos.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha mejorado la oferta para subir el salario de los funcionarios un 11% para el periodo 2025-2028. Después del rechazo de los sindicatos al alza del 10% planteada este miércoles, UGT ha respaldado la nueva propuesta al advertir un incremento real del 11,5% por los ajustes derivados del deslizamiento de tablas salariales y la recuperación de "más de dos puntos de poder adquisitivo en la vigencia del acuerdo".

El Gobierno ha mantenido que en los dos primeros años del nuevo convenio, 2025 y 2026, el incremento salarial solo podrá alcanzar el 4%, al no poder superar el techo de gasto. Este ha sido el principal escollo para el acuerdo con los sindicatos, que aseguran que no se cubriría así la subida de los precios —el IPC interanual se situó en el 3,1% en octubre de 2025— y, por tanto, no permitiría avanzar en la recuperación de poder adquisitivo de los tres millones y medio de funcionarios.

UGT acepta la oferta y CSIF la ve insuficiente

Con estos mimbres, la subida del 7% restante se produciría entre 2027 y 2028. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha incidido en la importancia de que la mayor parte de la subida salarial se concentre en 2027 y sea del 5%, lo que permitiría a los empleados públicos acumular una mejora salarial del 9% en enero de ese año.

Por su parte, CCOO se abre a estudiar la propuesta, mientras que CSIF insiste en la necesidad de mayores incrementos salariales para los años 2025 y 2026 y vuelve a amenazar con una huelga general el mes de diciembre. Gobierno y sindicatos se han citado a una nueva reunión el próximo lunes 24 de noviembre.

Cabe recordar que en la primera reunión sobre el nuevo acuerdo plurianual, Función Pública ofreció mejoras retributivas vinculadas a un componente fijo y otro variable. Este fue el esquema del último acuerdo vigente entre 2022 y 2024, de tal forma que garantizó una subida mínima del 6,5% ligada al componente fijo y un 3% adicional en función de variables como la inflación o la evolución del PIB.

¿Cuánto van a subir los sueldos de los funcionarios?

En la actualidad, las retribuciones del personal funcionario se recogen en el Real Decreto-ley 4/2024, que se puede consultar en el BOE. En virtud de esta norma, y en caso de que Gobierno y sindicatos acordaran un incremento salarial del 11%, los funcionarios españoles pasarían a percibir las siguientes cantidades:

El grupo A1 , el de mayor rango en la Administración General del Estado (AGE), pasaría de cobrar un máximo de 33.782,28€ a 37.498,33€ en 2028, lo que supone unos 3.700 euros más al año al final del periodo

, el de mayor rango en la Administración General del Estado (AGE), pasaría de cobrar un máximo de 33.782,28€ a 37.498,33€ en 2028, lo que supone unos 3.700 euros más al año al final del periodo Grupo A2 : de 31.668,60€ a un máximo de 35.152,14€ en 2028

: de 31.668,60€ a un máximo de 35.152,14€ en 2028 Grupo B : de 29.995,80€ a 33.295,34€

: de 29.995,80€ a 33.295,34€ Grupo C1 : de 28.053,48€ a 31.139,36€

: de 28.053,48€ a 31.139,36€ Grupo C2 : de 26.251,48€ a 29.139,14€

: de 26.251,48€ a 29.139,14€ Agrupación Profesional E: de 26.096,84€ a 28.967,49€

Estas cantidades se han calculado teniendo en cuenta el salario más alto posible para cada grupo, teniendo en cuenta las pagas ordinarias y el máximo complemento de destino. A esto habría que sumar los trienios y otros complementos específicos.