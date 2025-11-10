Ryanair elimina las tarjetas de embarque en papel: desde el 12 de noviembre solo se aceptarán formatos digitales

A partir de este miércoles, 12 de noviembre, Ryanair implementará un cambio total en su proceso de embarque: solo se admitirán tarjetas de embarque digitales, por lo que ya no será posible descargar ni imprimir versiones en papel.

Con esta medida, los pasajeros deberán utilizar la tarjeta digital generada en la aplicación myRyanair durante el proceso de check-in para poder embarcar en sus vuelos.

Según ha explicado la aerolínea, este cambio busca ofrecer una experiencia de viaje “más rápida, inteligente y sostenible”, alineada con su estrategia de modernización y sostenibilidad.

El director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, recordó que la compañía se encuentra a menos de una semana de completar su transición hacia el embarque 100% digital, reiterando que desde el miércoles no se permitirá el uso de tarjetas impresas.

Actualmente, el 80% de los pasajeros ya utiliza la versión digital, pero la empresa ha instado al 20% restante —que aún imprime sus tarjetas— a descargar la aplicación myRyanair antes de la entrada en vigor de esta nueva política.