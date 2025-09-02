Sevilla pierde más de 6.000 afiliados y suma 1.147 parados en un agosto peor que el del año pasado

Se sabe que agosto va a ser malo por el parón de la actividad en Sevilla, la cuestión es ver en qué medida.

En comparación con años anteriores, la evolución del mercado laboral en el octavo mes del año fue peor que la del ejercicio pasado, aunque no especialmente mala, ya que se mejorarn los datos de 2022 y 2023.

La provincia de Sevilla pierde 6.068 trabajadores en términos de afiliación a la Seguridad Social, hasta 819.649, y gana 1.147 parados, hasta 146.339 en total, mientras que en el mismo mes de 2024 restó 5.834 cotizantes y sumó solo 594 desempleados.

Lejos del récord de casi 840.000 afiliados de mayo

En el caso de la afiliación, Sevilla está lejos del récord de los casi 840.000 de mayo, pero sí tiene unos meses solo normales en los próximos meses volverá a superarlo. En cuanto, al pado, sigue de forma holgada por debajo de 150.000, en un nivel similar al que había en septiembre de 2008.

La evolución en junio, julio y agosto, bastante peor que la de 2024

Para tener una visión más en perspectiva del mercado, hay que sumar los meses anteriores, junio y julio, ya que, junto a agosto, conforman el periodo de mayor destrucción puestos de trabajo y subida del desempleo en Sevilla. Y esa suma nos deja que esos tres meses (junio-agosto) se han destruido 20.105 afiliaciones en 2025, mientras que en 2024 fueron unas 5.000 menos. Y el paro bajó, sí, pero lo hizo en este ejercicio en solo 382 personas, frente a las 2.548 del año pasado. El hecho de que el desempleo se reduzca en 2024 y 2025 entre junio y agosto tiene algo de artificial, ya que, sin creación de empleo, eso significa que muchos pasan a la inactividad.

Desaceleración lenta en tasa interanual

En tasa interanual, es decir, respecto a agosto de 2024, los datos son buenos, pero continúa la lenta desaceleración que se inició entre finales del año pasado y principios de este año. En octubre de 2024, Sevilla reducía el paro en 14.665 personas en un año. Ahora lo hace en 9.995. Afortunadamente, la desaceleración de la creación de empleo es menos evidente y el pico de los últimos años se dio en mayo, con 23.327 afiliados más que en el mismo mes del año pasado. Ahora son 18.681, una cifra significativamente menor pero aún muy apreciable.