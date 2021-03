Cómo solicitar cita previa para la declaración de la renta 2021

La Agencia Tributaria explica cómo se puede pedir la cita previa por internet para acudir a la Administración y realizar la declaración de la renta, un proceso que va a comenzar en unas semanas y se extenderá hasta junio. Cuando naveguen por la web de la administración, hay que pinchar sobre el apartado "Contacte con nosotros", desde la Sede Electrónica, en "Trámites destacados" o "Cita Previa".

Cuando se entra en el trámite desde el enlace de "Cita Previa", aparecerá la ventana de solicitud de la cita y hay que señalar en la parte de "Solicitud de cita previa para particulares". La administración tributaria ha explicado no se explica ningún sistema específico de identificación. Hay que señalar el número de identificación fiscal, los apellidos, el nombre y, después, pulsar "Enviar".

Si se ha recibido una comunicación de la Agencia Tributaria para cuya gestión desee solicitar cita previa, hay que aportar el código seguro de verificación (CSV) de dicha notificación en el apartado "Cita previa para atender una comunicación o notificación". Este código tiene 16 caracteres en el pie del documento que se ha recibido.

Pedir la cita por teléfono

También, se comenta que, si al solicitar la cita previa con el CSV no estuviera disponible el trámite, aparecerá un mensaje indicando la situación y se deberá utilizar los desplegables de la parte inferior. Si no se dispone del CSV o el servicio no está disponible con el CSV, hay que seleccionar directamente el procedimiento o servicio para el que se pide la cita.

Los servicios integrados en la cita previa se muestran agrupados en categorías. Si la persona tiene dudas sobre cuál escoger, hay que poner la flecha del cursor sobre el icono de la interrogación para obtener más información sobre cada uno de ellos.

Asimismo, hay que indicar un número de teléfono para que la Agencia Tributaria pueda ponerse en contacto con la persona que realiza este trámite y, si fuera necesario se puede puede solicitar el envío de un recordatorio de la cita que recibirá por SMS en el teléfono móvil indicado y en el correo electrónico. Después, hay que pinchar en "Solicitar Cita".

Además, la Agencia Tributaria está trabajando en el modo de pedir la cita previa por teléfono, tal y como se realizó el pasado año. Por otro lado y siguiendo los pasos para pedir cita previa por internet, hay que escoger la oficina de la Agencia Tributaria a la que desea acudir.

Dependiendo del procedimiento que se ha seleccionado, hay que elegir entre una oficina que preste el servicio en el domicilio fiscal, una oficina que preste el servicio por un código postal o una oficina de una provincia concreta. Después, hay que señalar una opción y pulsar "Enviar" para continuar con la solicitud.

Luego, hay que seleccionar la fecha de la cita y consultar la agenda de la prestación del servicio de esa oficina y hay que elegir un día entre los que aparezcan disponibles en el calendario. Por otra parte, dependiendo de las fechas abiertas por la oficina seleccionada, también se puede elegir entre las disponibles del mes siguiente. Por último, hay que seleccionar la hora de la cita desde el desplegable y pulsar "Enviar".