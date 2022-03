"En los últimos tiempos el Gobierno ataca directamente al sector agrario"

Pedro Barato (Toledo, 1968) es desde 1990 presidente de Asaja nacional, una de las organizaciones convocantes (junto a COAG, UPA, organizaciones de cazadores y del toro de lidia, entre otras) de la gran manifestación que se celebrará este domingo en Madrid en defensa del mundo rural y contra determinadas políticas del Gobierno que considera lesivas para el campo. En el caso del sector primario, Barato reclama un plan de choque con múltiples medidas y una consideración de la actividad como sector estratégico.

-¿Qué espera que ocurra a partir del lunes, qué actitud espera del Gobierno?

-Primero, desde el Gobierno se le debe decir a determinados ministros que no falten al respeto a la agricultura y la ganadería, y me refiero a Consumo, Transición Ecológica y Trabajo. Y después esperamos soluciones. La Unión Europea (UE) debe flexibilizar el acceso a los fondos de la Política Agrícola Común (PAC). Y desde el Ejecutivo se deben tomar medidas económicas que nos den oxígeno. Se se debe poner dinero encima de la mesa, debe haber ayudas para la adquisición de alimentos para el ganado, diseño de un plan plurianual para recuperar nuestra capacidad productiva, reducción de la factura del gasóleo, como han hecho otros países; deducciones para fertilizantes y plástico, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de los índices de rendimientos, exenciones en las cuotas a la Seguridad Social (no moratorias), que dejen de enredar con la doble contratación de la potencia eléctrica en el caso de los regantes y medidas relacionadas con el agua . Necesitamos acometer modernizaciones y obras en regadíos, poder utilizar las aguas residuales, etc. También queremos más dotaciones de infraestructuras para el medio rural y repensar la PAC. Esta PAC no nos sirve para el presente. Tenemos a mucha gente pensando en 2030 y nosotros estamos pensando en el final de mes.

Si el la UE y el Gobierno no actúan en el sentido que dice, ¿cuál es en su opinión el futuro que le espera al sector primario?

A mi gustaría pensar que sí van a actuar, por que si no tendremos que cambiar de profesión. Las cosas tienen arreglo, pero el Gobierno no muestra interés por el sector agrario, siendo estratégico como es y estando en el 80% del territorio de España. Macron (presidente de Francia) acaba de decir que la agricultura es imprescindible. Eso todavía no se lo he oído a Sánchez. Y no es cuestión de ideología. Portugal, cuyo gobierno es de izquierdas, está mimando al sector agrario. El campo tiene un futuro muy bueno, siempre y cuando dejen de tocar las narices (sic). En los últimos tiempos el Gobierno ataca directamente sector agrario.

Se refiere a Consumo, Transición Ecológica y Trabajo, y no tanto a Agricultura, imagino.

Agricultura por lo menos habla con nosotros. Otra cosa es que nos guste lo que hace. Hablamos y le decimos que no estamos de acuerdo, que el diseño de la PAC penaliza a la agricultura profesional. Garzón nunca se ha reunido con nosotros. Transición Ecológica me parece que una vez o ninguna. Trabajo hace lo que le da la gana y no cuenta con el sector agrario para la reforma laboral y el salario mínimo. Y Hacienda ni te digo.

¿No teme que desde determinados sectores se vean connotaciones políticas en la manifestación?

La manifestación está convocada por COAG, Asaja, UPA, pescadores, cazadores, cooperativas... En Asaja hay gente de todas las ideologías, entre los pescadores igual... Es una manifestación por el mundo rural y eso engloba todos. ¿Que alguien quiere coger banderas? Puede ser que alguien quiera manejar esto, pero no creo que las 200.000 personas que van a ir tengan un solo color político.

¿Qué le tiene que decir a la sociedad urbana? ¿Algún mensaje?

Nos queda mucha labor didáctica. El consumidor que abre el frigorífico debe saber que detrás de la lechuga, el tomate y el pescado hay mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir. No se puede estar pensando en lo más barato siempre. Nos valoran cuando faltan cosas en los lineales y no tiene que ser así. Somos un sector estratégico y merecemos una valoración mayor.