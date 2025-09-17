Las ventajas del alquiler con opción a compra, una vía para atajar la crisis de la vivienda: "Combinar lo mejor del arrendamiento y la compraventa"

El alquiler con opción a compra es un contrato mixto que carece de regulación expresa en el ordenamiento jurídico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva ayuda de 30.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes de hasta 35 años. La medida, que estará incluida en el próximo Plan de Estatal de Vivienda 2026-2029, contempla que ese importe se destine al pago de alquileres con opción a compra de inmuebles con protección oficial permanente.

Esta modalidad de acceso a la vivienda es desconocida para muchos, sin embargo, puede convertirse en una opción ventajosa tanto para el propietario como para el inquilino. "Es un contrato que combina lo mejor del alquiler y de la compraventa", afirma Jordi Martí, abogado y consultor de la aseguradora ARAG.

El alquiler con opción a compra es una transacción imoboliaria por la que se brinda a los inquilios la oportunidad de arrendar una propiedad con la posibilidad de comprarla en el futuro. A continuación, explicamos en detalle cómo funciona este sistema y todas sus claves.

¿Qué debe constar en un contrato de alquiler con opción a compra?

El arrendamiento con derecho a compra es una opción a tener en cuenta para aquellas personas que quieren adquirir una vivienda pero todavía no disponen de los ahorros suficientes. Esta modalidad implica, en primer lugar, un contrato de alquiler que debe contemplar los siguientes aspectos:

Los plazos de arrendamiento y de compra: se fija el tiempo de duración del alquiler y el plazo en que se puede hacer efectiva la opción a compra. Precio final: una vez finalizado el periodo de alquiler, el inquilino tendrá derecho a comprar la vivienda con el precio que haya acordado con el propietario Descuento por alquiler: se debe acordar si, en el momento de la compraventa, las cuotas en concepto de alquiler que se han ido abonando hasta el momento se descuentan total o parcialmente del precio final Penalizaciones: el propietario podría exigirlas en caso de que no se realice la compraventa Otras cuestiones como, por ejemplo, qué gastos y reparaciones asume cada parte.

Finalizado el periodo de alquiler establecido, se firmará el contrato de compraventa bajo las condiciones pactadas por ambas partes. "Este contrato no está expresamente regulado por ley, pero si está bien redactado, es perfectamente legal", recuerda Martí.

Asimismo, normalmente se le exigirá al inquilino el desembolso de una prima inicial para asegurar que la vivienda no se alquile ni se venda a otra persona. Este suele ser un porcentaje del precio de compraventa fijado en el contrato.

¿Qué ventajas tiene el alquiler con opción a compra?

El alquiler con opción a compra puede convertirse en una opción beneficiosa para ambas partes. "Para el inquilino, es una manera de ir comprando la vivienda poco a poco sin tener que hipotecarse desde el principio" —asegura Martí, mientras que, añade— "para el vendedor, es una manera de asegurarse la venta final y además tener unos ingresos mensuales".

En lo que respecta a las ayudas anunciadas por el Gobierno, cabe recordar que esta medida se aplicará a viviendas de protección oficial, con precio tasado, con el objetivo de que los jóvenes puedan generar un ahorro suficiente para adquirir finalmente la vivienda en propiedad.