La Agencia Tributaria está devolviendo hasta 4.000 euros a jubilados que hicieron aportaciones excesivas a antiguas mutualidades entre 1967 y 1978. Muchos pensionistas no presentan la declaración de la renta por tener ingresos inferiores a 22.000 € al año, pero aún así pueden haber pagado más IRPF del debido.

Para reclamarlo, quienes no hicieron declaración pueden presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos y también solicitar la reducción de futuras retenciones en la Seguridad Social. Los ejercicios fiscales prescriben a los cuatro años, por lo que solo se pueden reclamar desde 2020 en adelante.