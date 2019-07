Efemérides del 15 de julio: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 15 de julio de 2006 se lanza una versión pública y completa de la red de microblogging Twitter. El nombre original del servicio de mensajería iba a ser "twittr" en alusión a "Flickr" y su primer prototipo fue usado internamente entre los empleados de Odeo. Los creadores de Twitter son los extrabajadores de Google: Evans Williams, Biz Stone y Jack Dorsey. También colaboraron con el proyecto Evan Henshaw-Plath y Noah Glass. En octubre de 2006, Biz Stone, Evan Williams, Dorsey, y otros miembros de Odeo formaron Corporación Obvious, adquiriendo Odeo y todos sus activos (incluyendo Odeo.com y Twitter.com). Williams despidió a Glass, quien guardó silencio sobre su papel en el inicio de Twitter hasta 2011, reconociendo que Twitter se creó como empresa en marzo de 2006 y nació en su propio ordenador.

El 21 de marzo de 2006, a las 9:50, Jack Dorsey envía el primer mensaje que luego será conocido como "tweet" o "tuit" con el texto: "just setting up my twttr" en español ("solo la creación de mi twttr”). El 8 de octubre de 2009, Twitter publicó una aplicación para que los usuarios de forma no lucrativa lo tradujeran en español, francés, italiano y alemán. El 3 de noviembre de 2009 apareció la versión de Twitter en español.

Twitter ha sido usada para una variedad de propósitos en diferentes situaciones. Por ejemplo, fue usada para organizar protestas, referidas como “Twitter Revolutions”, entre las que se encuentran: la revolución egipcia de 2011, la revolución tunecina, las protestas electorales en Irán de 2009 y las protestas antigubernamentales en Moldavia de 2009. Los gobiernos de Irán y Egipto bloquearon el servicio como represalia.

1606.- Nace Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor holandés.

1834.- La reina María Cristina suprime definitivamente por decreto el Tribunal de la Inquisición, abolido por orden de 9 de marzo de 1820.

1840.- Tratado de Londres, que concede a Egipto una autonomía casi total de Turquía.

1864.- Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo.

1885.- Fallece Rosalía de Castro, poetisa española.

1890.- Madrid dispensa un recibimiento apoteósico a Isaac Peral como reconocimiento por ser el inventor del submarino.

1902.- Se inaugura en París la Conferencia Internacional para la represión de la trata de blancas.

1921.- Establecimiento en España de la obligatoriedad del retiro obrero.

1927.- Graves enfrentamientos en Viena entre grupos de izquierda y fuerzas de ultraderecha, por la absolución de tres miembros del "Movimiento de antiguos combatientes", que mataron a un trabajador y un niño. Hubo 89 muertos y más de 600 heridos.

1946.- Condenado a muerte en Belgrado el jefe de la guerrilla "chetnik", Draga Mihailovich, que luchó contra las fuerzas alemanas y los guerrilleros de Tito.

1958.- Desembarco de más de 5.400 infantes de la Marina estadounidenses en Beirut, la primera parte del importante contingente enviado por el presidente norteamericano Eisenhower.

1960.- Fuerzas de la ONU llegan al Congo para impedir una guerra civil entre el Gobierno central y el grupo rebelde de la provincia de Katanga.

1961.- El Gobierno español permite la convertibilidad exterior de la peseta, cuyo cambio se fija en 60 pesetas/dólar.

1965.- La sonda espacial estadounidense Mariner IV transmite 21 imágenes de Marte, a 200 millones de kms de la Tierra.

1968.- Se inicia la comunicación aérea entre Nueva York y Moscú.

1971.- Se dispone que el entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, asuma la Jefatura del Estado en caso de ausencia o enfermedad del general Franco.

1974.- Oficiales griegos de la Guardia Nacional chipriota derrocan al presidente de Chipre, el arzobispo Makarios.

1976.- El rey Juan Carlos comunica al papa Pablo VI que no utilizará el privilegio de presentación de obispos españoles, según se había hecho en la época franquista.

1985.- Se inaugura en Nairobi la Conferencia Mundial de la Mujer.

1987.- Mijail Gorbachov condena la represión de Stalin en la URSS.

1990.- Sadam Husein, presidente de Irak, solicita apoyo en carta a la Liga Árabe contra Kuwait y Emiratos Arabes Unidos, a los que acusa de saturar de petróleo el mercado.

1991.- Anuncia su disolución la organización terrorista nacionalista catalana Terra Lliure, autora en sus diez años de existencia de 160 atentados, con una víctima mortal.

1993.- Ucrania, tercera potencia nuclear del mundo, inicia el desmantelamiento de sus misiles atómicos.

1997.- Slobodan Milosevic, elegido presidente de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) por cuatro años por las dos cámaras del Parlamento.

- Asesinado el diseñador de moda italiano Gianni Versace de dos disparos en la cabeza a la puerta de su mansión de Miami Beach (Florida, EEUU).

1998.- El juez Baltasar Garzón ordena la clausura cautelar del diario vasco "Egin" y de su emisora de radio por ser "un instrumento del entramado delictivo ETA-KAS".

1999.- Bloqueado el proceso de paz en Ulster al fracasar el nombramiento de un Gobierno autónomo para Irlanda del Norte.

2000.- ETA asesina de seis disparos al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena.

2001.- EEUU prueba con éxito el escudo antimisiles con el que derriba, a 7.725 kilómetros de distancia, un misil balístico intercontinental Minuteman 2 en vuelo sobre el Pacífico.

2003.- La Policía desmantela el "comando Nafarroa" y detiene en Berriozar (Navarra) a los "liberados" Joseba Segurola Beobide e Ibai Aguinaga.

2006.- Se lanza públicamente Twitter.

2007.- Simón Peres jura como presidente del Estado de Israel.

2008.- El Senado español aprueba de forma definitiva la ratificación del Tratado de Lisboa.

2008.- Vicente del Bosque es nombrado seleccionador español de fútbol.

2009.- Fallecen los 168 ocupantes de un avión iraní, un Tupolev de Caspian Airlines, que se precipitó minutos después de despegar de Teherán.

2010.- El Senado estadounidense aprueba una importante y ambiciosa reforma del sector financiero, que cambia los métodos de supervisión de su banca.

2014.- El conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker es elegido presidente de la Comisión Europea.

2016.- Fallido golpe de Estado en Turquía. Al menos 260 muertos y comienza la purga de decenas de miles de militares y funcionarios.

2017.- Garbiñe Muguruza, segunda tenista española en ganar Wimbledon.