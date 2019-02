Una década de 'likes'

Con el paso de los años, el botón se ha mejorado, definiendo mejor los estados de ánimo con distintos emojis: Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Me enfada.

El lado oscuro del 'Me gusta'

El botón Me gusta tiene una interpretación positiva de reconocimiento e interacción light. Pero también esconde un lado de superficialidad que, para demasiados jóvenes (y mayores) se convierte en el eje vertebrador de sus vidas. Eso tiene consecuencias que ya se están palpando en nuestra sociedad: frustración, hipersensibilidad, malentendidos, cosificación, exhibicionismo gratuito, pérdida de dignidad, integridad e intimidad... En este sentido, Luis Aretio, psicólogo infantil y adolescente experto en orientación familiar y terapia de pareja, tiene clara la carga de negatividad que tiene el mundo de los likes: "Nos gusta exhibir nuestros trofeos, y parece que hemos convertido el alcance de nuestras publicaciones en un medidor de nuestro propio éxito. Ya no necesitamos rivalizar cara a cara, ahora lo hacemos on line, y es en nuestro móvil donde colgamos nuestros mejores trofeos, ahí todos lo ven, aunque sea mentira, aunque sea falso, todo por un like, por un nuevo trofeo. Nuestro narcisismo más primitivo nos puede y nos supera, nos sentimos poderosos ante los demás y nos aporta una posición de poder ante las relaciones: tantos me gustas, tanto vales. Es el postureo 3.0, el no va más de nuestro ombligo, de nuestra necesidad confundida de sentirnos importantes ante todos los demás, porque si le dan al me gusta obtengo prestigio, en definitiva, poder, un poder clueco y absurdo".