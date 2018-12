Efemérides del 12 de diciembre: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Tal día como hoy de hace 18 años, PP y PSOE firman el Pacto Antiterrorista. En 2000, y después de varios atentados por parte de la organización terrorista vasca ETA, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso el Pacto de las Libertades y contra el Terrorismo. Al principio, algunos dirigentes del PP, como Mariano Rajoy, se opusieron a la oferta de Zapatero, pero el acuerdo se firmó finalmente en diciembre de 2000.

A pesar de los atentados del 11 de marzo de 2004, a raíz de los cuales el PSOE y el PP se acusaron mutuamente de mentir y manipular acerca de los autores, el Pacto Antiterrorista, lejos de darse por roto, entró en una nueva fase de conversaciones con el propósito de incluir al terrorismo de corte islamista como una posible amenaza. Dos meses después de los atentados de Madrid, el nuevo gobierno socialista y la ahora oposición popular volvieron a reunirse el 12 de mayo de 2004.

El Pacto Antiterrorista no dejó de estar presente en la vida política española durante la VIII Legislatura de España, si bien más como un argumento contra el gobierno o la oposición, según el caso, que como una herramienta para mejorar la eficacia de la lucha contra el terrorismo en el terreno político. Tras el fin de ETA, su vigencia se centra sobre todo en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Y tal día como hoy, el Congreso español aprueba la Ley del Servicio Militar, que mantiene modelo mixto de Fuerzas Armadas y reduce el tiempo de prestación a nueve meses. El servicio militar regulado en esta Ley facilitó el planeamiento de la defensa, permitió calcular de forma rigurosa los efectivos, aseguró la disponibilidad y fácil movilización de reservistas con suficiente grado de instrucción, teniendo en cuenta las necesidades de los ejércitos y sus futuras demandas.

La mujer quedó excluida de la obligatoriedad del servicio militar, porque "las necesidades de la defensa militar quedan cubiertas con el concurso de los varones y por considerar que esta decisión no vulnera el mandato de no discriminación establecido en el artículo 14 de la Constitución, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, las mujeres podrán incorporarse a las tareas de la defensa nacional con arreglo a las normas sobre movilización nacional", rezaba la ley.

En marzo de 1996, España anunciaba la completa supresión del servicio militar obligatorio, convirtiéndose, técnicamente hablando, en el tercer país de Europa continental en tomar esta medida tras Holanda y Bélgica. Esta supresión no se hizo plenamente efectiva hasta 2001.

1492.- Cristóbal Colón ordena la construcción del fuerte Natividad o Navidad, en el que deja una guarnición, con los restos de la carabela Santa María.

1834.- Guerra carlista. Batalla de Mendaza (Navarra) en la que el general isabelino Fernández de Córdoba vence a Zumalacárregui.

1900.- Max Planck expone su Teoría de los Quanta, que abrió a la Física nuevos horizontes.

1901.- Marconi envía el primer mensaje por telegrafía sin hilos que cruzó el Atlántico, desde Gran Bretaña hasta Terranova.

1911.- Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi, donde se establece la sede del Gobierno colonial británico en la India.

1915.- Se presenta en Berlín el primer avión, totalmente metálico, inventado por el aviador e industrial alemán Hugo Junkers.

1924.- El autogiro La Cierva realiza su viaje de Cuatro Vientos a Getafe, en Madrid.

1930.- Sublevación militar de carácter republicano en Jaca (Huesca).

1946.- El socialista francés Leon Blum es elegido jefe del Gobierno por la Asamblea Nacional.

1954.- Se efectúa en Newport News (Virginia, EEUU) la botadura del buque más grande del mundo hasta entonces: el portaaviones Forrestal.

1956.- Entrega a Juan Ramón Jiménez del Premio Nobel de Literatura.

1975.- Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del Gobierno español.

1981.- El peruano Javier Pérez de Cuellar es elegido secretario general de la ONU.

1984.- Golpe de Estado incruento en Mauritania: el presidente Mohamed Uld Haidalla es derrocado por el exprimer ministro Hauya Sid Ahmed Taya.

1993.- Aprobada en referéndum por mayoría la nueva Constitución rusa.

1994.- Sudáfrica se reincorpora a la UNESCO tras 38 años de ausencia.

1999.- Naufraga frente a la costa bretona el petrolero maltés Erika, que vierte al mar más de 10.000 toneladas de fuel.

2000.- Francisco Umbral gana el Premio Cervantes.

2002.- Corea del Norte anuncia la reapertura de todos sus centros nucleares por necesidad energética.

2006.- El exdictador etíope Mengistu Haile Mariam es declarado culpable de genocidio por un tribunal de Adis Abeba.

2010.- Kosovo celebra las primeras elecciones parlamentarias desde su independencia unilateral de Serbia en febrero de 2008.

2011.- La Casa del Rey anuncia que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, deja de participar en actividades oficiales.

2011.- La Asamblea Nacional elige a Moncef Marzuki nuevo presidente de Túnez, convirtiéndose en el primer presidente electo del país tras la caída de Ben Alí.

2013.- Corea del Norte ejecuta al número dos del régimen, Jang Song-thaek, tío del líder norcoreano, condenado a muerte por corrupción.

2016.- El portugués Antonio Guterres jura el cargo de secretario general de la ONU.