Provisión de barriles

No hay capacidad para almacenar barriles y bebidas envasadas con tanta anticipación. Así lo explica uno de los taberneros del centro que ha tenido que adelantar una maniobra siempre programada para la semana de Pasión. ¿Por qué tanta angustia anticipatoria? Por el temor a una nueva huelga de los tractoristas que interrumpa el suministro de víveres y que provoque el caos en el acceso a la ciudad en plenas vísperas de la Semana Santa. “Estuvimos ya dos meses sin carne mechá”. ¡Horror! Carguen ahora el almacén de barriles de cerveza por lo que pueda pasar. Hagan ya el pedido de Semana Santa, que para muchos establecimientos es el más importante del año. Si Tussam ha usado algunos años el Viernes de Dolores para sus protestas al ser el día que se registra un mayor número de desplazamientos, los tractoristas amenazan con la semana clave de los preparativos para las vacaciones de Semana Santa. Carguen la despensa. Una Semana Santa sin carne mechá no puede ser feliz. O no lo sería feliz del todo.