Salvemos el azulejo del Amor

Es un gran retablo callejero, una obra de arte que se acerca a su centenario. El Cristo del Amor aparece representado a tamaño natural. Se concibió para que recogiera oraciones cuando el Salvador está cerrado. Este retablo cerámico data de un momento de verdadero esplendor en la producción cerámica en Sevilla. A partir de la mitad del siglo XIX la maquinaria volvió a ponerse en marcha tras un período decadencia, sobre todo con la llegada de los Pickman a la fábrica de La Cartuja, con el establecimiento de los Monstpensier en la capital hispalense y el desarrollo demográfico y urbanístico que vivió la ciudad.

El estudio es de los arquitectos Manuel Martínez de Pinillos y Francisco Javier Díaz Sánchez, y el restaurador Carlos Peñuelas aborda con precisión su historia, evolución y estado de conservación. No está deficiente, estructuralmente se encuentra en buen estado, pero sí presenta una gran cantidad de grietas y fisuras provocadas por los movimientos naturales de los materiales. También presenta múltiples mutilaciones fruto del vandalismo, pues lleva en la calle desde 1930. El tejado es objeto de un “ataquesbiocida” que se aprecia en la aparición de colonias o plagas de líquenes y hongos que lastran la conservación de la obra. Los azulejos sufren un grado importante de suciedad acumulada por el paso de los años. Con este diagnóstico, la hermandad afronta un programa de conservación que solo puede merecer una felicitación, pues se trata de un azulejo que es patrimonio de toda la ciudad. Sin duda, uno de los mejores junto con el de la Virgen de la Amargura.

El azulejo fue pintado por Enrique Mármol Rodríguez en colaboración con Manuel Cañas y realizado por José Laffitte Romero en la Fábrica Nuestra Señora del Rocío de Sevilla en 1930. Reproduce una “magnífica representación pictórica del crucificado que gubiara Juan de Mesa”, según la valoración que se hace en el proyecto. Fue donado por Manuel Casana, teniente hermano mayor de la Archicofradía. Como curiosidad cabe destacar Este retablo cerámico desde su concepción tuvo un gemelo que el propio Casana encargó para colocarlo en su taller de carpintería de Nervión. Permaneció allí hasta 1964, año en que se desmontó para ser trasladado a las instalaciones de un polígono industrial. Se volvió a colocar años más tarde en el patio del caserío de la Hacienda Mejina, situada en la localidad de Espartinas, propiedad familiar de una de sus nietas.

La hermandad vuelve a dar un buen ejemplo en el cuidado de su patrimonio. Los casi 30.000 euros estarán bien empleados. Peñuela es una garantía. Y la ciudad seguirá disfrutando de una imagen del Cristo que tiene recogidas las plegarias de sevillanos desde hace más 90 años.

Dinero, dinero

Muchísimos abonados están reclamado la devolución del IVA de acuerdo con el calendario de pago establecido por el Consejo. Hasta el 30 de junio se puede solicitar el dinero. Cuando al personal se le da la opción de recuperar unos euros, nadie lo duda ni hay trámites de papeles que resulten farragosos.

¿Voto morado?

En otras campañas electorales hemos conocido propuestas concretas para el mundo de las hermandades y cofradías. Incluso en las autonómicas. Pero esta vez no nos llega nada potable, por así decirlo. Pareciera que las cofradías han quedado esta vez de plataformas para difundir las fotos de los candidatos en procesiones y otros actos. Todavía hay tiempo. Tal vez en próximos días trascienda algo referido al mundo del arte sacro o similar. Porque hablar siquiera de la carrera oficial o la logística de la Semana Santa es algo que les da miedo a los candidatos. La atención, de momento, se la ha llevado la Feria, su posible ampliación y su regreso al formato de martes a domingo. La Semana Santa les da jindama. No está mal que así sea, porque nos evitamos disparates. Distinto es el silencio de todos cuando se trata de temas de consumo, como aquella devolución de la recaudación de la carrera oficial de 2020, cuando no hubo Semana Santa.

El pertiguero

Primer golpe. El Porvenir. Muy bien Jesús Rodríguez de Moya en el pregón de las glorias de María que celebra la Paz en el atrio de la Parroquia de San Sebastián. Sigue siendo aquel joven pregonero universitario que se emociona y entusiasma. Segundo golpe. Oído a mediodía en el Taquilla. “Fiscal, debería decir algo de lo bien que fue la Piedad el pasado Miércoles Santo, después de la crisis que estalló en plena Semana de Pasión, ¿recuerdas? Todo fue como la seda, creo que es justo que lo refieras”. Tercer golpe. Luto en la Magdalena. Ha fallecido Jacinto Maqueda Domínguez, oficial muchos años de la Hermandad del Amparo. Y ciriales arriba. “Tampoco has dicho nada del retorno del Lagarto a la nave del Patio de los Naranjos que da nombre. Tanta feria y tanto calor te tienen despistado. Los cofrades se reencontrarán con tu reptil preferido en la mañana del Corpus, ya verás que sorpresa la mar de agradable”.

El Lagarto de la Catedral: "Algunos no terminamos de entender la fecha escogida para la ordenación episcopal de don Teodoro y de don Ramón. Convocar el sábado previo al Domingo de Pentecostés son ganas de que muchas personas no puedan asistir por estar en la aldea del Rocío. ¿No te parece, Fiscal?".