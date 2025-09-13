El gesto de Javier Arenas con la Pastora de Santa Marina

Día de gozo en la Parroquia de San Pedro para distinguir una devoción de siglos. El ex vicepresidente del Gobierno y actual senador Javier Arenas, entrega a la Pastora de Santa Marina la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, recibida por el político sevillano en 1999. La Orden de Carlos III fue instituida por este monarca en 1771 para celebrar el nacimiento del primer hijo del Príncipe de Asturias. La dedicó a la Inmaculada Concepción en reconocimiento a su devoción por el misterio, bajo cuya protección puso a España y a los territorios der ultramar desde 1761. Primero fue una orden de Caballería, posteriormente se comenzó a entregar únicamente a monarcas y príncipes en su grado de Collar. Con ella también se distinguen la trayectorias de los miembros del Ejecutivo y otros altos funcionarios de la Casa Real con el rango de Gran Cruz, como fue el caso del ex vicepresidemte Javier Arenas, tres veces ministro. El también presidente de honor del PP andaluz fue recibido por el hermano mayor, Andrés Martín. Al acto, celebrado con sencillez, acudió el diputado nacional Rafael Belmonte.

Javier Arenas y Andrés Martín, con la Pastora de Santa Marina. / José Ángel García

La Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y su Archidiócesis, tiene en su ajuar una de estas Grandes Cruces. Varias imágenes sagradas cuentan en su ajuar con el manto celeste de castillos y leones, el mismo que se mandaban bordar con hilos de plata los propios miembros de la Orden para vestirlo en los actos oficiales, pieza que luego inspiró el manto de salida de la Virgen de Montserrat, titular de la cofradía del Viernes Santo. La hermandad de la calle Amparo, a las puertas de la coronación canónica de su titular, recibió esta distinción, que refuerza sus vínculos con la Monarquía y enriquece así sus relaciones institucionales.

El momento de la imposición de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. / José Ángel García

Un reconocimiento más a la trayectoria de la hermandad, de la devoción y de la propia imagen, la primera del mundo que se veneró con el título de Divina Pastora de las Almas. La Virgen será coronada el 27 de septiembre en la Plaza del Triunfo por el arzobispo Saiz Meneses. Actuarán como padrinos el teniente general Carlos Melero, jefe de la Fuerza Terrestre, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Recientemente la Virgen ha recibido la réplica de la Medalla de la Ciudad concedida por el Ayuntamiento de Sevilla.