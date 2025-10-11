El hermano mayor de la Macarena, de reposo absoluto por una caída en el traslado de la Virgen a la Cartuja
Sufrió un percance al bajarse de la furgoneta donde era trasladada la sagrada imagen
Una caída al bajarse de la furgoneta en el traslado nocturno de la Virgen de la Esperanza a la sede del Centro Nacional de Aceleradores (CNA) en la Cartuja. José Antonio Fernández Cabrero sufrió un percance que le obliga, cuando menos, a estar quince días de reposo y a someterse a pruebas de estudio del estado de los ligamentos de la rodilla y la pierna dañados para evaluar el verdadero alcance de la lesión.
El hermajo mayor, que ha estado encima del proceso de restauración de la imagen que lleva a cabo Pedro Manzano, tendrá que hacerlo ahora a distancia. El traslado, como publicó la hermandad en las redes sociales, duró solo unas horas. Los especialistas practicaron los estudios necesarios para tener información precisa de la evolución de los trabajos.
