El hermano mayor de la Macarena, de reposo absoluto por una caída en el traslado de la Virgen a la Cartuja

Una caída al bajarse de la furgoneta en el traslado nocturno de la Virgen de la Esperanza a la sede del Centro Nacional de Aceleradores (CNA) en la Cartuja. José Antonio Fernández Cabrero sufrió un percance que le obliga, cuando menos, a estar quince días de reposo y a someterse a pruebas de estudio del estado de los ligamentos de la rodilla y la pierna dañados para evaluar el verdadero alcance de la lesión.

El hermajo mayor, que ha estado encima del proceso de restauración de la imagen que lleva a cabo Pedro Manzano, tendrá que hacerlo ahora a distancia. El traslado, como publicó la hermandad en las redes sociales, duró solo unas horas. Los especialistas practicaron los estudios necesarios para tener información precisa de la evolución de los trabajos.