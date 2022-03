No vamos a esperar ni un día más de esta cuaresma que ahora anda metida en calima para cumplir con un rito muy particular. Echamos de menos al padre Polo en el paisaje urbano del entorno de la Plaza del Salvador. Falta la sotana de don José por la calle Alcaicería, por el callejón Juan Garrido Mesa que da acceso al Patio de los Naranjos y por la Alfalfa. Hace tiempo que no lo vemos en un corrillo con don Ángel Gómez Guillén, o pidiéndole a los fieles que recen con más entusiasmo el Padrenuestro. Sabemos que está bien, que mantiene un carisma especial entre los jóvenes seminaristas y, por supuesto, un vínculo estrecho con las Hermanas de la Cruz. Como no nos encontramos con el padre Polo por las calles del centro, nos hemos quedado sin sotana. No se ven cigarreras por la calle San Fernando, ni curas vestidos de curas. Para ver sotanas hay que visitar la Iglesia del Señor San José o el mismísimo Vaticano. Vaya nuestro afecto y nuestro respeto para don José una cuaresma más. Somos muchos los que lo tenemos presente.